A la découverte des néo-résidents

Si quelque 12.600 nouveaux venus changent chaque année le visage du pays, leur identité reste floue pour l'Etat. Ce qui complique leur intégration. Pour combler ce vide, le ministère de la Famille lance un appel à projets pour 2020.

(AA) - C'est l'équivalent d'une ville comme Bettembourg qui arrive chaque année au Grand-Duché. Si cette croissance démographique soutenue se poursuit, le dépassement de la barre du million d'habitants d'ici 2060 n'est pas exclu. Ouvriers, cadres supérieurs, employés, réfugiés : qui sont ces nouveaux venus ?

C'est pour répondre à cette question que le ministère de la Famille lance un appel à projets ouvert aux associations à but non lucratif et aux entreprises. L'objectif : «Identifier les populations» et leur proposer des formations et des informations sur mesure. Un budget d'un million d'euros a été prévu dans ce but.

La priorité est bel et bien de combler le «manque de statistiques» sur les résidents les plus récents, selon Jacques Brosius, en charge du département Intégration du ministère de la Famille. Car si le Statec recense bien le nombre des arrivées et des départs internationaux et que les profils des frontaliers sont connus, peu de données sont publiées sur origine, formation ou projets des nouveaux résidents.

En parallèle de ce travail de fourmi, les services du ministère de la Famille feront plancher des asbl et des entreprises sur une autre priorité : faire connaître le «marché du travail, la langue et la culture du pays». Des initiatives qui pourraient par exemple prendre la forme de rencontres informelles régulières «entre nouveaux arrivants et ceux qui sont là depuis longtemps», avance le pilote de l'appel à projets. Ou bien de séances d'information «sur la vie associative dans les communes».

Pour obtenir des subventions publiques, les candidats devront soumettre leur projet avant la date butoir du 6 janvier 2020. De préférence «des idées innovantes», précise Jacques Brosius.

Si, en moyenne chaque année, 12.600 citoyens viennent grossir les rangs du pays, les projections à l'horizon 2060 varient du simple au triple. Le million d'habitants «ne serait pas une fatalité» selon Corinne Cahen (DP). Surtout si la population est mieux connue en amont par les décideurs.