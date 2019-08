Si vous pensiez avoir fait le tour de tous les espaces en plein air dédiés aux enfants, vous pourriez bien être surpris par les ressources de l'application Spillplatz.lu qui répertoriera prochainement un millier de ces lieux à travers le pays.

À la découverte des 900 aires de jeux du Luxembourg

Par Sandra Schmit, traduction Virginie Orlandi

Une carte interactive localisant des centaines d'aires de jeux, avec adresse, heures d'ouverture, parking(s) disponible(s) aux abords et des images décrivant les lieux. Telles sont les principales fonctionnalités offertes par l'application Spillplatz.lu, créée par Patrick Glaesener et Daniel Damasio. Si cette dernière recense à ce jour un peu plus de 900 aires de jeux, 100 nouvelles adresses devraient bientôt suivre.

Lancée en avril 2018 et téléchargée plus de 217.000 fois au cours des 12 derniers mois, l'application répertorie également les travaux réalisés ou bien encore les éventuels sites fermés au public. «Il est possible de rechercher un endroit où, par exemple, les chiens sont autorisés, où l'on peut trouver des équipements particuliers comme un bac à sable ou un terrain de football», explique Patrick Glaesener.

Téléchargée plus de 217.000 fois au cours des 12 derniers mois, Spillplaz.lu recensera prochainement un millier d'aires de jeux au Grand-Duché. Photo: Guy Jallay

Il y a trois ans, ce dernier a eu l'idée de créer Spillplatz.lu alors qu'il était coincé dans les embouteillages en compagnie de sa fille de quatre ans, et avec laquelle il rêvait de découvrir différents endroits du Luxembourg. Il s'est associé dans un premier temps à Daniel Damasio et ils ont créé l'application mobile. Denis Heinen les a ensuite rejoints et s'occupe de l'administration du site alors qu'Alex Feyereisen prend en charge le graphisme. Depuis six mois, Gil Biren renforce l'équipe et a donné un nouveau look à la carte qui «est maintenant plus claire, plus rapide et plus conviviale pour les utilisateurs », souligne le cocréateur.

Spillplatz.lu permet de se retrouver entre parents qui peuvent l'utiliser pour prévenir d'autres parents de leur intention d'aller au parc et ainsi se retrouver à l'aire de jeux. L'emplacement exact peut être transmis par SMS, e-mail ou via les réseaux sociaux. «Récemment, nous avons célébré l'anniversaire de ma fille sur une aire de jeux », poursuit Patrick Glaesener. « Nous avons envoyé l'invitation aux parents via l'application ce qui leur a permis de nous rejoindre pour la fête».

Nous ne facturons pas les utilisateurs de l'app car une aire de jeux, c'est en libre accès

L'application se trouve être populaire auprès des familles et des crèches, mais aussi auprès des frontaliers, explique l'autre fondateur du site, Daniel Damasio. « J'ai récemment eu une conversation avec une personne de Thionville qui a sorti son téléphone portable de sa poche, m'a montré l'application et m'a dit qu'elle l'utilisait régulièrement ». Un succès qui dépasse même les frontières de la Grande Région puisque l'application a déjà été téléchargée dans 50 pays différents, dont les Etats-Unis, la Chine et le Kenya. Elle est disponible en huit langues.

Gratuite, Spillplaz.lu devrait le rester, selon ses créateurs. «Nous ne facturons pas les utilisateurs de l'app car une aire de jeux, c'est en libre accès. Tout est financé par le sponsoring et par les espaces publicitaires qui se trouvent dans l'application. L'équipe ne ménage pas ses efforts pour satisfaire les utilisateurs. Tout le monde investit au moins dix heures par semaine dans le projet», conclut Patrick Glaesener. Le travail des bénévoles semble porter ses fruits: en septembre 2018, spillplaz.lu a remporté le prix du public du Tourism Innovation Award 2018 décerné par le ministère de l'Economie.

4 Lancée en avril 2018, Spillplaz.lu est disponible dans huit langues. Photo: Pierre Matgé

