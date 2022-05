C'est la fierté du CGDIS: le nouveau Centre National d'Incendie et de Secours. Jeudi, le bâtiment a été inauguré en grande pompe après cinq ans de travaux.

Après cinq ans de travaux

A la découverte de la nouvelle caserne de pompiers

(BaL avec Jean-Philippe SCHMIT) «La sécurité civile nous tient tous à cœur», a déclaré la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP) lors de l'inauguration officielle de la nouvelle caserne de pompiers, le Centre National d'Incendie et de Secours (CNIS), boulevard de Kockelscheuer. Un coup d'œil à la liste des invités a permis de mesurer l'importance du moment. Le grand-duc Henri, plusieurs membres du gouvernement et des députés avaient fait le déplacement pour assister à l'inauguration.

La parade des pompiers quittant la route d'Arlon Dimanche, une trentaine de véhicules ont traversé la capitale toutes sirènes hurlantes et gyrophares allumés. Un cortège symbolique pour marquer le déménagement des soldats du feu à Gasperich, après près d'un siècle passé dans leur ancienne caserne.

«Cette caserne est la plus moderne et la plus belle d'Europe», a déclaré Lydie Polfer, la présidente du conseil d'administration du CGDIS. Dans son discours, la bourgmestre de la capitale a évoqué le long passé du projet. 141 millions d'euros ont été prévus pour la construction. «Malgré la complexité du projet et la pandémie de covid-19, le budget a été respecté», s'est réjouie Lydie Polfer. Elle a également rappelé le «moment d'émotion» lorsque les pompiers professionnels de la ville ont quitté l'ancien siège pour le nouveau dans le cadre d'un cortège solennel.



7 La cérémonie d'inauguration a eu lieu dans la nouvelle salle d'exercice. Photo: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La cérémonie d'inauguration a eu lieu dans la nouvelle salle d'exercice. Photo: Chris Karaba De nombreux invités ont assisté à l'inauguration. Photo: Chris Karaba Le Grand-Duc Henri a dévoilé une plaque commémorative. Photo: Chris Karaba Le Grand-Duc Henri a manifesté son soutien aux services de secours. Photo: Chris Karaba La caserne est située boulevard de Kockelscheuer. Photo: Chris Karaba Le centre d'appels d'urgence est également situé dans ce nouveau bâtiment. Photo: Chris Karaba Des formations sont également organisées sur place. Photo: Chris Karaba

Alain Becker, vice-président du conseil d'administration, s'est souvenu de l'époque où, adolescent, il s'était porté volontaire auprès de la Protection civile. «A l'époque aussi, les services de secours étaient animés par la passion de venir en aide aux personnes en détresse», a-t-il déclaré. Mais la caserne de pompiers n'était pas comparable au nouveau bâtiment. Entre-temps, tous les services ont emménagé dans cette nouvelle caserne.

«Aider les gens»

«Aujourd'hui est arrivé le grand moment que nous attendions depuis si longtemps», a déclaré Paul Schroeder, le directeur général du CGDIS. Les services de secours peuvent désormais faire ce pour quoi ils sont faits, dans des conditions optimales, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept: aider les gens. De nombreuses interventions ont déjà été effectuées depuis le nouveau centre des pompiers. Ainsi, en août 2019, les équipes de secours étaient déjà parties de la nouvelle centrale après la tornade dévastatrice à Pétange et Niederkerschen.

Il en va de même pour les inondations catastrophiques de l'année dernière. «Si quelqu'un a besoin d'aide, nous sommes là pour lui», a déclaré Paul Schroeder. Grâce au nouveau bâtiment des pompiers, il sera plus facile à l'avenir pour les services de secours d'arriver à temps là où ils sont nécessaires.



