Covid-19 au Luxembourg

A l'Uni, le CovidCheck restera privé d'amphi

Patrick JACQUEMOT A compter du 8 novembre, l'Université du Luxembourg effectuera un retour au complet à l'enseignement en présentiel. Mais l'Uni disposera de son propre protocole sanitaire.

Les autorités sanitaires ont dit «oui», c'est donc acté : l'ensemble des 6.700 étudiants et 270 professeurs vont pouvoir reprendre le cours (quasi)normal de l'enseignement universitaire dispensé à l'Uni. D'ici deux semaines, amphithéâtres, salles de cours et autres laboratoires vont refonctionner«en pleine capacité». Le recteur et ses équipes ayant opté pour un retour au présentiel après des mois de «cours mixtes», partagés entre leçons à distance et cours sur les campus.

Pour ce faire, l'administration universitaire a proposé à la direction un package de mesures. Une liste n'incluant pas le CovidCheck alors qu'il est aujourd'hui question d'en générer l'usage pour des contrôles d'état sanitaire y compris à l'entrée des entreprises.

Non, au 8 novembre, les étudiants et leurs professeurs pourront retrouver leurs places sans cela. Tout juste leur demande-t-on d'utiliser des autotests, deux fois par semaine, pour connaître leur état covid (et réagir). Des kits seront ainsi distribués, gratuitement, aux jeunes comme à leurs enseignants.

Par ailleurs, le masque sera exigé une fois en cours pour les uns et les autres. A la seule exception des «professeurs entièrement vaccinés» qui auront la possibilité de délivrer leurs leçons sans protection buccale particulière.

Et si les salles retrouvent leur jauge initiale, il faudra encore patienter pour que cela se passe au Luxembourg learning centre de Belval. Le nombre d'accès simultané passera de 300 à 800 places, et il ne sera plus question de réserver son créneau à l'avance. Pas question encore pour l'espace de travail de fonctionner à 100% de ses capacités mais on s'en approche.

Pour le recteur Stéphane Pallage, cette échéance du 8 novembre est attendue avec impatience. «Cette étape permettra d'augmenter le niveau d'interaction personnelle qui est un ingrédient important pour une atmosphère universitaire vibrante», assure-t-il.

