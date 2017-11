(MF) – Cinq semaines et demie après les élections communales, les bourgmestres et échevins des deux dernières communes sont en place. A Kayl, John Lorent (LSAP) et à Stadtbredimus, Marco Albert, repartent pour six ans.



De sorte que la nouvelle carte politique communale est maintenant complète.

A Kayl, les sections locales du LSAP et des Verts ont avalisé mardi soir le nouvel accord de coalition négocié «d'arrache-pied», comme l'a souligné John Lorent mardi.



Le bourgmestre socialiste conserve par conséquent son siège et sera épaulé par Marcel Humbert (LSAP) et Viviane Pétry (Déi Gréng), échevins jusqu'ici.



A Stadtbredimus, le bourgmestre Marco Albert conserve aussi les rênes de la commune des bords de Moselle. Comme l'ont décidé à huis clos les 9 nouveaux conseillers communaux, mardi soir, il sera assisté par les deux échevins: Pierre Zahlen et Ernst Lohmeier.