Les choses devraient changer à Hollerich dans les années à venir. Le projet d'un nouveau parc devrait voir le jour d'ici au printemps prochain.

Un presbytère abandonné au bord de l'autoroute

A Hollerich, un nouveau parc se fait attendre

Frank WEYRICH Les choses devraient changer à Hollerich dans les années à venir. Le projet d'un nouveau parc devrait voir le jour d'ici au printemps prochain.

En face de l'église de Hollerich, entre l'autoroute et la route d'Esch, se trouve une maison vide et isolée. Un parc public devrait bientôt y voir le jour. Même si l'on a aujourd'hui du mal à se l'imaginer, cette propriété est l'ancien presbytère, construit en 1900. Mais la construction du carrefour routier très fréquenté l'a ensuite séparé de l'église.

Outre la séparation physique, la question de savoir à qui appartient le presbytère s'est posée il y a quelques années. Le cadastre national mentionne toujours «Le Presbytère» comme propriétaire. Il est important de le savoir dans la mesure où l'utilisation future de la maison en dépend. Des recherches menées par la Ville de Luxembourg avaient révélé que le presbytère de Hollerich appartenait à la Ville.

Le Kirchenfonds (Fonds de l'Eglise, NDLR) s'est rallié à ce point de vue début avril 2020. Le terrain autour de la maison appartenait déjà auparavant à la Ville de Luxembourg. Il y a deux ans, le ministère de la Culture a demandé que la maison ainsi que le terrain désigné comme jardin soient classés monuments historiques. Pendant longtemps, la question de savoir comment considérer le jardin n'était pas claire. Du monument national à l'absence de protection : les avis divergeaient, non seulement au sein du conseil communal, mais aussi auprès de l'autorité de protection des monuments elle-même.

En guise de compromis, le jardin n'a finalement pas été classé comme monument national, mais a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des objets dignes de protection. La décision correspondante a été prise par le conseil communal en juin 2020. Le conseil des ministres a suivi et a classé le jardin le 22 avril 2021, tandis que le presbytère a été élevé au rang de monument national un mois plus tard, le 21 mai 2021.

Jusqu'à fin décembre 2021, les religieuses des «Missionnaires de l'Immaculée - Père Kolbe» avaient encore un contrat de location dans la maison. Aujourd'hui encore, on peut lire les noms des sœurs sur la boîte aux lettres: Rosella, Paola, Cristina et Enrichetta.

Arrêt pendant deux ans

Lors de la séance du conseil de la capitale de juin 2020, la bourgmestre Lydie Polfer (DP) s'était également déclarée prête à ouvrir le jardin au public. Le jardin du presbytère, planté de grands arbres, ressemble de toute façon plus à un parc qu'à un jardin. Pourtant, à ce jour, plus de deux ans plus tard, rien n'a été fait sur place.

Le jardin devrait être ouvert au public en tant que parc à partir du printemps prochain. Photo: Frank Weyrich

Une entreprise de construction de Hamm avait été autorisée à effectuer des travaux entre le 1er septembre et le 14 octobre de cette année. Un mois après l'expiration du délai, il ne s'est pourtant rien passé. Seule une clôture de chantier est là, alors qu'elle aussi aurait dû être enlevée depuis un mois.

Interrogé à ce sujet, l'échevin Serge Wilmes (CSV) explique que l'idée d'ouvrir un parc public dans l'ancien jardin remonte au «Schäfferot on Tour» de mai dernier. Il s'agit maintenant de compléter la clôture du terrain afin de pouvoir en fermer l'accès la nuit. Avec peu de moyens, l'intérieur du site doit être aménagé de manière à inviter à la détente. La fin de ces travaux et l'ouverture du parc sont prévues pour le printemps prochain, comme l'assure Wilmes.

Le projet «Porte de Hollerich» à l'horizon

D'ici quelques années, un éco-quartier entièrement nouveau, baptisé «Porte de Hollerich», devrait sortir de terre dans la zone située entre la route d'Esch et Merl. Dans le cadre de ce réaménagement, l'ancien presbytère se verra attribuer un nouveau rôle. Il est envisagé de rénover la maison pour y installer une garderie, éventuellement avec une extension.

Dans le même temps, la route d'Esch sera également élargie pour permettre la circulation d'une ligne de tramway. Elle partira du Stade de Luxembourg en direction du centre-ville en passant par la colline de Gasperich. Entre le terrain de l'actuel jardin et le cimetière coule la Zéissengerbaach, juste avant qu'elle ne se jette dans le Märelerbaach, qui deviendra la Pétrusse.

Son cours souterrain actuel doit être remis à jour dans le cadre du nouveau quartier d'habitation et un chemin piétonnier doit être aménagé sur la rive. Dans le plan d'occupation des sols (PAG) existant, une «coulée verte» est en tout cas prévue sur le territoire du jardin du presbytère. Ainsi, l'espace vert déjà existant s'imposerait comme point de départ de cette future coulée verte.

