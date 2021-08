D'un côté, un automate à pizza ; de l'autre la municipalité eschoise et entre les deux désormais, un conflit. En effet, les élus ont refusé l'implantation du distributeur pourtant mis en service.

A Esch-sur-Alzette

Une pizza au parfum de discorde

D'un côté, un automate à pizza ; de l'autre la municipalité eschoise et entre les deux désormais, un conflit. En effet, les élus ont refusé l'implantation du distributeur pourtant mis en service.

(pj avec Raymond Schmit) Face au garage Chlecq, difficile de manquer l'appareil. Massif, rouge, le premier automate à pizza à venir s'implanter à Esch-sur-Alzette ne passe pas inaperçu. D'autant moins que l'appareil est devenu la source d'une dispute à l'italienne, entre les élus et le propriétaire de ce distributeur proposant diavola ou quatre fromages, 24h/24 et 7j/7 désormais.

Autour du bourgmestre Georges Mischo (CSV), cette implantation est difficile à avaler. En effet, les élus eschois ont signifié leur opposition au permis d'installation de cette pizzeria automatique. Et voilà les fonctionnaires communaux sommés de trouver les moyens de faire déguerpir l'appareil scellé sur une propriété privée. Autant dire que cela sent le bras de fer administratif plutôt que l'origan dans le secteur...

Aux yeux des élus, rien ne peut remplacer les vraies pizzerias (et plus généralement les restaurateurs) déjà ouverts à Esch-sur-Alzette. C'est d'ailleurs ce qui avait motivé le conseil échevinal à s'opposer au projet il y a quelques semaines. D'où cet ultimatum annoncé par la commune sur les réseaux sociaux : «Nous allons tout faire pour que la machine disparaisse à nouveau, notamment parce qu'elle est à proximité d'une école.»

Ah oui, parce que tant qu'à sortir l'artillerie lourde, la municipalité en appelle à la bonne et saine alimentation pour convaincre ses citoyens de ne pas céder à la tentation de la pizza fournie par l'automate. Et d'inciter la population «à se nourrir de façon saine et équilibrée».

