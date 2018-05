La traditionnelle procession dansante d'Echternach aura lieu ce mardi 22 mai. Elle succède à une édition 2017 qui, en raison de fortes chutes de pluie, avait réuni peu de visiteurs. Mais comment la popularité de cet événement a-t-il évolué au cours de son histoire ?

À Echternach, on danse pour la foi et la culture

Par Jean Vayssières

«La procession appartient à la population» selon les dires de Marc Diederich, président de l'Oeuvre Saint Willibrord, qui organise l'événement depuis 1975. Son orchestration n'était, à l'origine, que très peu régulée: si le clergé y jetait parfois un œil, c'est majoritairement le peuple qui s'organisait par lui-même. Sans doute cette habitude provient-elle des origines païennes de la cérémonie, qui fut christianisée par le clergé au cours du Moyen Âge.



Le portail officiel du Grand-Duché du Luxembourg date les premières occurrences de la procession dansante d'Echternach au VIIIème siècle. Si à l'époque, l'événement réunit moins de personnes qu'aujourd'hui, un tournant est franchi aux alentours de l'an 1000, lorsque les pèlerins commencent à s'y rendre en groupe.

Environ 20.000 personnes chaque année, dont la moitié de spectateurs

«Les paroisses obligeaient alors quasiment les gens à y participer, car il s'agissait d'honorer une promesse faite à Saint Willibrord, en remerciement des guérisons qu'il prodiguait», raconte Marc Diederich. Les dévots abondent alors des paroisses alentour, mais également d'Allemagne, des Pays-Bas, ou encore de toute la région du Bas-Rhin.

Aujourd'hui, chaque édition de la procession dansante regroupe environ 10.000 personnes. Les participants ne font pas que danser: certains sont musiciens et accompagnent les danseurs au son de la fanfare, tandis que d'autres se contentent de psalmodier en marchant.

Les visiteurs quant à eux, qui ne participent pas à la procession mais bordent la route pour observer les festivités, s'avèrent très compliqués à dénombrer. Il s'avère toutefois qu'au total, selon l'Oeuvre Saint Willibrord, la cérémonie regrouperait à chaque édition près de 20.000 personnes.

De plus, au-delà des groupes habitués et des paroisses, certaines personnes viennent simplement défiler de leur propre initiative. Ces «pèlerins individuels», rassemblés en groupes possédant leurs ensembles musicaux propres, représenteraient environ un tiers des participants.

Si la fréquentation demeure relativement stable d'une année à l'autre, certains facteurs peuvent venir troubler cette constance: la météo, tout particulièrement, influe très fortement sur l'affluence des fidèles. L'année 2017 par exemple, qui s'était déroulée sous une pluie battante, n'avait pas été une franche réussite en termes d'attractivité.

«Sans l'UNESCO, on aurait surtout moins de participants»

Le 16 novembre 2010, la procession dansante d'Echternach franchit la porte du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il s'agit de la conséquence d'une décision prise six années auparavant, en 2004, par le député-maire actuel de la ville, Jos Scheuer, qui désire alors mettre en avant le patrimoine de sa région.

Après consultation des citoyens et de l'Oeuvre Saint Willibrord, la décision fait l'unanimité lors d'un vote organisé à la Chambre: les 60 députés approuvent la déposition d'une demande auprès de l'UNESCO.

Cette entrée dans l'Histoire eut-elle grande incidence sur la popularité de la procession ? «En ce qui concerne les visiteurs, pas tant que ça», répond Marc Diederich, «mais la presse a commencé à beaucoup parler de nous». L'événement, qui auparavant n'attirait l'attention que de la presse nationale, se retrouve alors sous les projecteurs de la télévision, des magazines et des radios de toutes sortes.

«En fait, sans l'UNESCO, on aurait surtout moins de participants», poursuit Marc Diederich. «Autrefois, les écoles venaient avec quasiment toutes leurs classes. C'était une évidence, personne ne se posait la question de venir ou non. Aujourd'hui, même ceux de l'école d'Echternach sont moins nombreux. Les gens accordent davantage leur temps libre à leur famille, leur profession... Et ils partent bien plus en vacances qu'auparavant, surtout dans un pays comme le Luxembourg, qui propose un haut niveau de vie».

Un événement devenu tant religieux que culturel

En dépit de ces considérations modernes, qui ne placent plus la procession au centre des préoccupations du mois de mai, il semble précipité d'affirmer que la tradition est en passe de disparaître. «Évidemment, il existe un risque qu'elle se perde», déplore Marc Diederich. «Pour éviter cela, il faut s'engager et s'investir. L'avenir de la procession est entre les mains des bénévoles, comme nous».

La basilique d'Echternach, qui abrite les restes de Saint Willibrord, est un lieu essentiel de la procession. Photo: Serge Daleiden

En réalité, la cérémonie annuelle d'Echternach semble moins subir une lente disparition qu'une transformation profonde de ses habitudes. Les participants d'aujourd'hui viennent, non seulement pour honorer Saint Willibrord et exercer leur foi, mais également pour participer à la perpétuation d'une tradition culturelle désacralisée. Selon Marc Diederich, qui est également directeur de l'internat du Lycée classique d'Echternach,«les anciens élèves du lycée viennent toujours après des années. Pour eux, c'est un peu une journée des anciens».

Car au-delà de son essence religieuse, la procession dansante s'est ancrée dans les mœurs luxembourgeoises. Certes, les pas d'une grande partie des participants sont encore guidés par la foi et quelques centaines d'entre eux, notamment les paroisses de Waxweiler et Prüm en Allemagne, accomplissent toujours un pèlerinage de plusieurs jours à pied pour se rendre à Echternach.

Mais plus qu'une célébration sacrée, ce rendez-vous du printemps représente surtout une grande fête. «Allez manger là-bas, asseyez-vous sur les terrasses de la zone piétonne», invite Marc Diederich. «Vous découvrirez un autre événement, peut-être pas très catholique: c'est la fête ! Chacun profite d'être ensemble, les musiciens jouent toute la journée, et l'on boit parfois un peu trop. Tout le monde est le bienvenu».

«On doit sauvegarder les coutumes»

Il existe cependant un point, concernant les facilités d'accès à l'événement, qui chiffonne le président de l'Oeuvre Saint Willibrord. «Il y a une sorte de malaise», explique-t-il. Auparavant, le jour de la procession, s'il tombait en dehors des vacances scolaires, était déclaré jour de congé par règlement grand-ducal. Mais le nouveau gouvernement n'est pas de cet avis, tandis que la procession de l'année 2019, soumise aux hasards du calendrier, aura justement lieu en période scolaire.

«On doit sauvegarder les coutumes», martèle Marc Diederich. «L'instauration d'un jour de congé, après tout ce temps, fait partie de ces coutumes. Or, le gouvernement a pris un engagement auprès de l'UNESCO: celui de garantir un accès total au patrimoine. Ils ont en quelque sorte brisé leur promesse. Nul doute que les directions des écoles seront tolérantes envers les absences, mais le simple fait que les parents doivent présenter un mot d'excuse n'est pas normal».

En attendant, la procession dansante 2018 donnera le rythme aux danseurs, musiciens, marcheurs et visiteurs, ou tout simplement aux amateurs de festivités, le mardi 22 mai à Echternach.

Meteolux annonce une vingtaine de degrés et quelques précipitations ; mais avec un peu de chance, peut-être Saint Willibrord décidera-t-il de chasser les nuages afin de permettre à tous de danser sous le soleil.

