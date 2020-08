A chacun sa responsabilité dans le télétravail

Qui fournit l'ordinateur? Qui veille à la connexion internet ou aux branchements électriques? Qui assure les réparations éventuelles? Autant de questions auxquelles le ministre du Travail, Dan Kersch, vient de répondre.

La crise sanitaire n'a pas donné naissance au télétravail, par contre elle en a accéléré la diffusion. Et à nouvelle organisation du travail, nouvelles interrogations. Ainsi, certains salariés ont-ils pu avoir des doutes concernant leur couverture en cas d'accident lors de leur travail à distance. Ces points sont éclaircis. Voilà maintenant que le ministre du Travail s'emploie à détailler ce qu'il incombe aux deux parties, employeur et salarié, dans le cadre de la mise en place du travail à domicile.

Et Dan Kersch (LSAP) ne fait là que rappeler des éléments, méconnus, d'une convention relative au régime juridique du télétravail conclue entre l'Union des Entreprises Luxembourgeoises et les syndicats OGBL et LCGB. Le texte date de 2016, et recèle quelques surprises. A commencer par celle-ci : c'est à l'entreprise "de s'assurer de la conformité des installations électriques et des lieux de travail" avant la mise en place d'une mission de télétravail. Pas sûr que toutes les sociétés aient pu le faire...

Le télétravail a sauvé des vies Ce n'est pas un nouvel appel pour contrer le virus mais un constat. Le travail à domicile a fortement prémuni la santé des salariés luxembourgeois jusqu'ici, indique la directrice du LISER. Alors même que le télétravail a explosé, constate le Statec.

Autre fait inscrit et qui a dû souffrir de quelques entorses depuis mars: «la fourniture, l'installation et l'entretien des équipements nécessaires» reviennent eux aussi à l'employeur. Dans la réponse parlementaire que le ministre du Travail vient d'adresser au député CSV, Marc Spautz, qui l'interpellait sur cette répartition des rôles, le ministre du Travail rappelle également que «si, exceptionnellement, le télétravailleur utilise son propre équipement, la société en assure l'adaptation et l'entretien».

Oublié le chèque technologique D'aucuns avaient émis l'idée d'introduire au Luxembourg le «chèque technologique». En plein boom du télétravail, l'idée d’aider les salariés devant travailler depuis leur domicile à s’équiper en matériel essentiel, «à savoir des outils informatiques et de communication». Les initiateurs du projet voyaient même ce voucher disposer d'une fiscalité allégée, à l'image de ce qui se fait déjà pour les chèques-repas. Bonne ou mauvaise suggestion? Le ministre du Travail ne se prononce pas. Mais Dan Kersch repousse l'hypothèse : «Actuellement la mise en place d'un chèque technologique n'est pas envisagée».

Nombre d'employés ignorent aussi (et peu de firmes l'ont signalé) : les coûts directement engendrés par le home-office, «en particulier ceux liés aux communications» sont à prendre en charge par l'employeur lui-même. Avouez que ça donne des envies de se faire rembourser tout ou partie de sa facture internet pour les derniers mois?



Mais que les patrons se rassurent: leurs personnels (même à distance) ont aussi des responsabilités leur incombant. Ainsi, en cas de panne ou de mauvais fonctionnement, c'est à eux d'en aviser l'entreprise. Tout comme ce sera au télétravailleur de «prendre soin des équipements qui lui sont confiés». Car oui, l'ordinateur, la souris, l'imprimante et le reste doivent idéalement être proposés au salarié par ses dirigeants. Voilà qui ne va pas manquer de susciter quelques revendications pour réparer certaines omissions dans le geste...

