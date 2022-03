Les citoyens se battent depuis longtemps contre l'installation d'une éolienne à Burden. Le conseil communal a désormais adopté une résolution contre le projet.

Erpeldange-sur-Sûre

A Burden, l'installation d'une éolienne fait des remous

(BaL avec Arlette SCHMIT-THIERING) La protestation contre la construction d'une éolienne à Burden prend une nouvelle tournure. Récemment, le conseil communal d'Erpeldange-sur-Sûre a présenté une résolution dans laquelle il demande non seulement l'abandon du projet, mais propose également des solutions.

Pour rappel, la société d'exploitation Wandpark Nordenergie, dont les parts sont détenues à 40% par la société énergétique Soler S.A. et à 20% chacune par les communes d'Ettelbruck et de Diekirch ainsi que par la société de distribution d'électricité Nordenergie S.A., a été créée en 2019 dans le but de réaliser un projet éolien comprenant deux éoliennes.

Alors qu'une éolienne doit être installée à l'ouest du Karelshaff à Ettelbruck, le projet prévoit une autre installation à proximité de Burden. Avec une puissance totale de sept mégawatts, la société d'exploitation attend de ces deux éoliennes une production annuelle d'énergie de 14,7 millions de kilowattheures. Cela correspondrait à la consommation annuelle moyenne de 3.260 foyers, soit environ 13.000 personnes. On peut donc s'attendre à une économie de CO2 d'environ 9.400 tonnes.

Mais dès le début, des vents contraires ont soufflé sur l'installation de l'éolienne au lieu-dit «Auf dem Hasenbach», à 200 mètres de la limite communale d'Erpeldange et à 750 mètres des premières maisons de Burden. Les habitants du village ont jusqu'à présent clairement exprimé qu'ils ne voulaient pas d'une telle installation qui, avec une hauteur de 230 mètres, devrait devenir la plus haute éolienne du Luxembourg à ce jour. L'impact de l'installation sur la santé et la qualité de vie des citoyens ainsi que la protection de la faune et de la flore est mis en avant par la population qui s'oppose au projet.

Contre la volonté des citoyens

Pour étayer leurs protestations, l'initiative citoyenne «Energie mat Verstand - Keng Wandmillen viru Bierden Asbl» a été créée dès décembre 2020. De leur côté, les responsables communaux ont toujours soutenu les citoyens. Ils avaient d'ailleurs déjà proposé un site alternatif à l'est de la commune d'Erpeldange, sur le Leezefeld près du Friedboesch. Une étude de faisabilité est actuellement en cours, mais jusqu'à présent, toutes les protestations sont restées lettre morte.

Afin d'augmenter la pression, la commune d'Erpeldange a maintenant adopté une résolution dans laquelle elle constate entre autres que le choix du site est une décision politique et qu'elle n'a pas été prise en fonction d'une maximisation du rendement et d'une minimisation des nuisances pour les riverains. Elle ajoute que si les études d'impact environnemental présentées par les exploitants et réalisées dans le cadre de l'enquête publique sont conformes aux exigences, les normes datent d'une époque où les éoliennes étaient à peine deux fois plus hautes que l'installation prévue et produisaient moins d'émissions. Ces normes ne seraient donc plus adaptées à la réalité actuelle.

Enfin, la portée symbolique du projet est perçue par une grande partie des citoyens concernés comme une imposition de la volonté politique des deux grandes communes au détriment des plus petites. Et comme l'a souligné le bourgmestre Claude Gleis, la proximité de l'installation avec les limites de la commune interdit tout développement futur dans le secteur concerné, ce qui constitue un blocage de fait de la souveraineté du conseil communal.

L'éolienne prévue, haute de 230 mètres, sera érigée à 750 mètres devant les premières maisons du village de Burden et à 200 mètres devant la limite communale. Photo: Arlette Schmit

«Arrêtez le projet»

Dans leur résolution, les responsables demandent à la société d'exploitation d'abandonner le projet et au ministère de l'Environnement de ne pas approuver le site proposé. Ils demandent au gouvernement d'adapter au plus vite le décret à la situation actuelle et surtout à la taille des installations et à l'ampleur des émissions provoquées, ainsi que d'établir un cadastre national du potentiel d'exploitation de l'énergie éolienne, en tenant compte des habitations voisines qui seront créées sur la base de la nouvelle réglementation demandée.

Mais la commune ne se contente pas de formuler des exigences, elle propose également des solutions. Selon elle, toutes les communes de la Nordstad devraient s'unir sur cette question et déterminer, dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables pour l'ensemble de la région, les sites qui se prêtent mieux à de telles installations. Les communes devraient également envisager la possibilité de créer une société de production d'énergie pour l'ensemble de la Nordstad. Une initiative visant à promouvoir sérieusement le photovoltaïque au niveau du pôle urbain, afin d'exploiter le potentiel des surfaces déjà construites, serait certainement judicieuse. Telle est la résolution à laquelle se sont ralliés tous les conseillers d'Erpeldange.

Si cela n'aboutit pas à une solution, la commune a encore un dernier argument en tête. Et le conseiller Claude Wolter l'a résumé ainsi: «Si cette éolienne est érigée en plein cœur et sur l'un des points culminants de la Nordstad, ce monument risque de tuer la Nordstad».

