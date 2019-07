A bicyclettes...

Ils étaient nombreux mercredi soir pour se lancer dans la quatrième édition de la «promenade à vélo», dans les rues de la capitale. Découvrez nos photos.

Sophie WIESSLER

La quatrième édition de la «promenade à vélo» a eu lieu mercredi 10 juillet au soir. Cette randonnée en groupe de dix kilomètres a permis à plus de 1.000 petits et grands cyclistes de découvrir la ville et les grands axes routiers d'une manière différente.

Le coup de départ a été donné à 19h30, place Guillaume II. Pendant toute la durée de la randonnée, les cyclistes ont été encadrés par la police grand-ducale.

Une belle opportunité pour la ville de Luxembourg de promouvoir la mobilité douce en milieu urbain et «positionner le vélo comme mode de déplacement alternatif et efficace», selon la Ville.

Découvrez nos photos de l'événement:

Sur le même registre, une journée «tous à vélo» est organisée dimanche 14 juillet sur la route entre Mamer et Mersch. Organisée par le mouvement écologique, le trafic automobile sera complètement absent dans la belle vallée de Mamer.

Des stands de ravitaillement, programme cadre, rallye, et une navette gratuite avec remorque vélo seront disponibles sur place, du matin au soir.