Plus un camion, ni une voiture, ne s'arrêteront jusqu'à lundi matin dans les deux plus grandes stations-service d'Europe, le long de l'A3. C'est le deuxième week-end consécutif de fermeture imposé à Aral et Shell qui ne s'en plaignent pas.

A Berchem, les deux stations-service font le vide

En à peine dix jours, c'est la deuxième fois que la circulation sera totalement interrompue tout au long d'un week-end sur l'A3. Du rarement vu pour l'autoroute la plus fréquentée du pays qui relie en droite ligne la France au Grand-Duché. A nouveau, quatre jours de fermeture ont démarré jeudi soir à 18h dans le sens Thionville-Luxembourg et à 22h pour le sens contraire. Un coup de chance pour les frontaliers. L'objectif étant d'avancer dans les travaux de réalisation de la future ligne ferroviaire Luxembourg-Bettembourg qui devra être en bonne voie d'ici 2024, avec son passage à gibier inédit.

Depuis jeudi soir, les stations-service Shell et Aral de l'aire de Berchem se retrouvent inaccessibles et leurs parkings complètement vides. Pour ce faire, des agents de la société de gardiennage CSC Engineering, mandatée par les Ponts et Chaussées, ont bouclé les parkings poids lourds dans l'après-midi. Une opération demandant le renfort de la police «deux heures avant la fermeture de l'autoroute pour évacuer les véhicules» qui présentent un risque de gêne.

«Dès que camions et voitures sont dégagés, on donne le feu vert», glisse Patrick Dosseray, en charge de la sécurité des chantiers chez CSC Engineering. Car dans les deux stations, le «grand vide» de ce week-end de la Toussaint est mis à profit pour réaliser quelques travaux. En plus des vigiles, «il y a toujours quatre ou cinq personnes pour faire de la maintenance et du nettoyage», glisse Daniel Calderon, gérant de la station Shell.

Un impact économique certain

Si de part et d'autre, les communicants assurent que les salaires du personnel ne seront nullement impactés par cette fermeture, reste que l'impact sur les ventes de carburants mais aussi des cigarettes et autres produits de consommation est inéluctable. Ni chez Aral, ni chez Shell, on ne communique sur le sujet. Les responsables ne sont pas joignables.

Impossible également de savoir, du côté du ministère des Finances, si l'Etat qui gère l'autoroute a prévu de dédommager les deux exploitants. Ou bien les CFL à l'origine du préjudice subi.





Mais la facture du manque à gagner devrait s'élever à plusieurs millions d'euros suite aux deux week-ends de fermeture forcée. D'autant que ces deux stations restent des locomotives pour les deux pétroliers à l'échelle européenne et qu'elles sont ouvertes 24h/24, tous les jours de l'année.

Deux mastodontes

Mais les indices ne manquent pas pour estimer le manque à gagner sur 138 heures de fermeture chez Aral et 142 heures chez Shell en l'espace de deux week-ends. Sur son site internet Aral souligne qu'«avec un débit de carburant atteignant en moyenne plus de neuf millions de litres par mois, la station-service autoroutière Aral de Berchem est non seulement la plus grande station-service du réseau Aral au Luxembourg, mais également la plus grande de tout le groupe Aral». Soit, à la louche, 300.000 litres de carburant distribués par jour.

Berchem est même «la plus grande station-service du groupe Shell du monde», écrit l'autre pétrolier sur son site. La station aux 24 pompes accueille en moyenne 7.500 voitures par jour et distribue 260 millions de litres de carburant en moyenne par an comme l'expliquait cet été Daniel Calderon au micro de Radio France bleu Lorraine. Soit plus de 700.000 litres par jour.