Ouverture de la bretelle de Frisange

A Aspelt, on apprécie un trafic moins dense

Pascal MITTELBERGER Enfin ouverte à la circulation le lundi 6 juin, la bretelle d'autoroute de Frisange en direction de l'Allemagne rend la vie plus facile à de nombreux usagers de la route. Elle a aussi des conséquences directes sur le trafic à Aspelt, à la satisfaction des habitants.

En plein cœur de Frisange, à l'intersection des routes nationales 3 et 13, les panneaux incitent toujours à bifurquer vers Aspelt si l'on veut rejoindre Remich puis l'Allemagne. Un kilomètre plus loin, à l'approche du giratoire desservant l'autoroute A13, à hauteur des stations-service, un autre panneau indique les directions de Luxembourg/Esch à droite et la France tout droit. Mais rien pour la bretelle vers l'Allemagne: la signalisation n'a pas été modifiée.

À Frisange, les panneaux de signalisation n'ont pas encore été modifiés pour indiquer l'ouverture de la bretelle d'accès à l'A13 vers l'Allemagne. Photo: Pascal Mittelberger





Pourtant, depuis ce lundi 6 juin, les obstacles qui bloquaient l'accès à la bretelle depuis près de deux décennies ont disparu. Les usagers peuvent enfin profiter d'un bitume refait à neuf pour se lancer sur l'A13 vers Mondorf, Remich et enfin la Sarre. Une vraie révolution et surtout un gain de temps pour les automobilistes devant rejoindre ces destinations!

Une réelle différence aux heures de pointe

Une autre conséquence directe de cette ouverture de bretelle se ressent à Aspelt. Jusqu'au début de ce mois de juin, de nombreux usagers passaient encore par là, via la N13 puis la N16, pour rejoindre l'autoroute. «En semaine, vers 18 h, c'était plein ici. Maintenant, il y a moins de véhicules qui passent», confirment Deyllan et Killian, deux ados posés, ce jeudi en fin d'après-midi, sur un petit muret avec une vue imprenable sur l'intersection entre les deux routes nationales, au cœur de la ville. Une impression partagée par cet habitant en train de promener son chien juste en face de la place de la Gare: «Depuis cette semaine, il y a moins de monde qu'avant entre 18 et 19 h.»

C'est ouvert depuis quand ? Lundi ? Je ne le savais pas... Un habitant d'Aspelt, pas au courant de l'ouverture de la bretelle à Frisange

S'il reste soutenu, le trafic routier a donc bien baissé, en particulier le nombre de camions. «J'ai remarqué qu'il y a moins de passage», abonde Jérôme, attablé avec Sandra et Kim en terrasse du café-restaurant Am Kraeltgen. «Mais je n'ai pas vu de nouveaux panneaux à Frisange, poursuit-il. Et comme je ne regarde jamais les infos, je ne savais pas que la bretelle était ouverte.» On lui apprend. Son amie Sandra, quant à elle, a bien vu passer un post à ce sujet sur les réseaux sociaux tandis que Matt, autre habitant d'Aspelt croisé près du fameux carrefour, ignorait également le changement. «Quand je me suis installé ici, il y a deux ans, on m'avait parlé de ce problème. C'est ouvert depuis quand? Lundi? Je ne le savais pas...»

L'intersection entre les routes nationales 13 et 16 à Aspelt. Photo: Pascal Mittelberger

Une accalmie provisoire ?

D'autres sont bien au courant de l'ouverture, et ont noté une différence sur leur temps de trajet: les usagers des transports en commun, en provenance de la capitale notamment. «Il y a moins de trafic. À cette heure-là, il y avait plus de passage. Pas forcément des bouchons, mais plus de véhicules, c'est certain!», assure Edgar, assis à l'arrêt de bus de la place de la Gare. Sergio descend justement d'un bus qui marque une halte. «J'ai repris le travail mardi et c'est beaucoup mieux. Cela va un peu plus vite, il y a moins de ralentissements en arrivant à Aspelt», explique-t-il.

Le trajet entre le centre-ville de Luxembourg-Ville et Aspelt, cette frontalière française le fait également en bus tous les jours, avant de poursuivre en voiture pour rejoindre son domicile. Elle est moins catégorique que les habitants et autres usagers interrogés sur la baisse du trafic, mais s'interroge surtout sur les semaines à venir. «Il y a peut-être moins de monde qui passe par là depuis l'ouverture de la bretelle de Frisange, mais est-ce que ce sera encore le cas à partir du 1er juillet, quand le télétravail sans limite de jours s'arrêtera?»

