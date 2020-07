D'ici 2023, le siège historique du groupe Post au cœur de la capitale abritera boutiques, hôtel, restaurant, salle de fitness et espaces de coworking. Le projet sera cofinancé puis exploité par Artea. Mais pour les aménagement pas question de nuire à ce fleuron du patrimoine.

A 110 ans, l'Hôtel des Postes se relooke

Patrick JACQUEMOT D'ici 2023, le siège historique du groupe Post au cœur de la capitale abritera boutiques, hôtel, restaurant, salle de fitness et espaces de coworking. Le projet sera cofinancé puis exploité par Artea. Mais pour les aménagement pas question de nuire à ce fleuron du patrimoine.

Si vous passez par Gand, en Belgique, jetez un œil à l'hôtel 1898 The Post. C'est à Geraldine Dohogne qu'en a été confiée la rénovation. Et c'est entre les mains de cette même conceptrice-décoratrice qu'a été placé le sort de l'Hôtel des Postes. Car oui, le sort du bâtiment classé monument historique est désormais scellé. Le groupe Post en restera propriétaire, mais l'exploitation des lieux reviendra au seul groupe immobilier français Artea.

Car d'ici deux ans, si la façade Renaissance restera un incontournable du patrimoine de la capitale, à l'intérieur tout aura changé. Ce mardi, le directeur général de Post Luxembourg a ainsi levé le voile sur le devenir de l'édifice. Ce bâtiment dont Claude Strasser reconnaissait qu'il avait été malmené de décennie en décennie par les aménagements nécessaires à l'activité postale, la télégraphie, la téléphonie et autres fonctions. «Un vrai bijou» qui, donc, va retrouver son éclat en 2023.

D'ici là, Geraldine Dohogne aura présenté l'ensemble des ambiances dont elle entend parsemer les cinq niveaux et 8.600 m2 dont le gros-oeuvre, début XXe, avait été assuré par un certain Achille Giorgetti. En ce 14 juillet, la décoratrice a déjà esquissé quelques traits. A commencer par cette grande cour intérieure qui accueillera à la fois un restaurant abrité sous une ample verrière, mais aussi un patio à ciel ouvert pour faire vivre le lieu au rythme des saisons.

Le tour du propriétaire Dans les grandes lignes du projet, voici comment se répartiront les différents espaces: Au sous-sol : spa, centre de remise en forme et salle de sports et fitness

: spa, centre de remise en forme et salle de sports et fitness En rez-de-chaussée : cour intérieure aménagée autour de laquelle seront ouverts l'accueil de hôtel, un restaurant, des bars, des boutiques et des salons de soins à la personne

: cour intérieure aménagée autour de laquelle seront ouverts l'accueil de hôtel, un restaurant, des bars, des boutiques et des salons de soins à la personne Aux étages supérieurs : accueil de l'hôtel et -possiblement- 85 chambres

: accueil de l'hôtel et -possiblement- 85 chambres A l'avant-dernier étage : espaces de coworking (avec salles de réunion, bureaux partagés, espace nomade accessible sur abonnement, bureaux individuels pour clientèle d'affaire

: espaces de coworking (avec salles de réunion, bureaux partagés, espace nomade accessible sur abonnement, bureaux individuels pour clientèle d'affaire Au dernier étage : suspense... «programmation en cours», se contente d'avancer le directeur d'Artea, Philippe Baudry.

Pour les détails, Artea a le temps de peaufiner son dossier. D'ailleurs, «l'autorisation de bâtir n'a toujours pas été accordée», comme l'a (malicieusement) rappelé la bourgmestre de Luxembourg qui tient encore à avoir son mot à dire sur le projet. Une Lydie Polfer toutefois ravie de constater que, demain, l'Hôtel des Postes sera «un lieu avant tout ouvert». Ouvert aux visiteurs, au tourisme d'affaires, mais aussi aux habitants et salariés de la capitale qui trouveront là un lieu unique dans la Ville.

Car pas question pour la conceptrice et le co-investisseur privé de bunkeriser ce lieu qui a vu défiler tant et tant de Luxembourgeois. «Nous ne proposerons pas un lieu excluant, comme peut l'être un palace limitant sa clientèle. Ici, l'hôtel sera "lifestyle" et le concept intérieur tourné vers la vie».



Et tout cela, promis, «en respectant au mieux le travail d'art effectué sur certaines parties de la construction», assure Geraldine Dohogne. Il est vrai qu'elle devra bientôt défendre ses choix devant l'administration des monuments historiques, sans la bénédiction de laquelle rien ne sera permis... Mais le projet a su s'entourer d'acteurs locaux qui sauront lui éviter bien des écueils, comme le bureau d'architecte Romain Schmiz, loin d'être un inconnu pour Post. C'est en effet à lui que le groupe doit non seulement son siège actuel (bâtiment Mercier) mais aussi ses futurs locaux face à la gare de Luxembourg qui entrent dans leur deuxième année de chantier.



