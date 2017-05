(ChB) - Samedi, 25 communes à travers le Grand-Duché ont uni leurs forces pour proposer une soirée d’activités sous le signe du sport.

Pour cette 9e édition de la célèbre Nuit du Sport, projet initié par le Service National de la Jeunesse et le ministère des Sports en 2009, les communes ont mobilisé clubs sportifs, commission des sports, maisons de jeunes et autres associations pour proposer des activités sportives originales.

A Sanem

Alors que la commune de Sanem participait à la manifestation pour la première fois, nous nous sommes glissés parmi les nombreux participants. Découvrez toutes les photos de la Nuit du Sport à Sanem:

A Hesperange

Beaucoup de monde aussi à Hesperange à la cité sportive Holleschbierg où tout un tas d'activités attendaient les participants, à l'intérieur et aussi en plein air, dans une ambiance musicale assurée par DJ Paletti:

A Clervaux

Du côté de Clervaux, les petits et les grands ont pu découvrir le golf, le judo, et aussi participer à des minis compétitions plus farfelues les unes que les autres, comme la course en sac ou le lancé de botte!

A Echternach

Judo, beach-volley, escalade, course pour enfants autour du lac: à Echternach, les activités n'ont pas manqué non plus.