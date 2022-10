En plus de ses participations à des initiatives européennes et internationales, le Luxembourg a jusqu’à présent mobilisé 99,7 millions d'euros, dont 73,5 millions d'euros d'aide militaire.

99,7 millions d'euros d'aides pour l'Ukraine

En plus de ses participations à des initiatives européennes et internationales, le Luxembourg a jusqu’à présent mobilisé 99,7 millions d'euros, dont 73,5 millions d'euros d'aide militaire.

C’est via une réponse à une question parlementaire du député Fernand Kartheiser (ADR) que la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) a dressé le bilan des aides accordées par l’UE et le Luxembourg dans le conflit opposant l’Ukraine à la Russie depuis le 24 février dernier.

Bausch détaille l'aide apportée à l'Ukraine Le ministre de la Défense François Bausch a indiqué dans un communiqué que le montant des livraisons d'armes effectuées par le Luxembourg à l'Ukraine s'élevait 66 millions d'euros.

Ainsi, au niveau européen, le soutien que l'UE apporte à l'Ukraine «s'élève à près de 12 milliards d'euros ». Il s’agit d’aides financières servant principalement à maintenir autant que se peut la bonne marche du gouvernement ukrainien et les services essentiels du pays pendant la guerre.

Un financement, d’ailleurs largement mobilisé par le biais du budget de l'UE, qui va donc directement alimenter l’aide humanitaire, l’appui budgétaire, des prêts dans le cadre de l’assistance macro financière, sans oublier tout ce qui concerne les garanties de l'UE pour les prêts via la Banque européenne d’investissement (BEI), et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

3,1 milliards d'euros via la Facilité européenne pour la paix

Côté luxembourgeois, le pays a jusqu'à présent mobilisé 99,7 millions d'euros à des fins civiles et militaires, dont 73,5 millions d'euros rien que pour l'aide militaire. Le Grand-Duché participe également à des initiatives européennes et internationales, notamment de façon indirecte, du fait de sa contribution au budget de l'UE.

De plus, le Grand-Duché contribue de façon directe au soutien de l’Ukraine grâce à sa coopération à la Facilité européenne pour la paix. Créé en mars 2021, il s’agit d’un instrument financier de l’Union, dont le plafond financier est établi à 5,7 milliards d’euros pour la période budgétaire 2021-2027.

390.000€ de l'Europe pour l'accueil des Ukrainiens Alors que la crise migratoire liée à l'accueil des réfugiés ukrainiens semble avoir atteint son pic, le Luxembourg va percevoir une aide financière de l'Europe dans le cadre de l'aide humanitaire

«Celui-ci vise à financer ses actions opérationnelles dans le cadre de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense», peut-on d’ailleurs lire sur l’un des sites officiels de l’UE.

Jusqu’ici, le soutien apporté par ce nouvel instrument à l'armée ukrainienne s’élève à 3,1 milliards d'euros. Auxquels s’ajoutent aussi «des avantages d'une valeur de 400 millions d'euros» fournis par le mécanisme de protection civile de l'UE.

