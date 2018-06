L'agriculture a une très bonne image aux yeux des résidents, révèle une enquête TNS ILRES, même si la plupart des interrogés n'inciteraient pas les enfants à s'engager dans les métiers de l'agriculture.

95% des habitants font confiance aux produits luxembourgeois

Une enquête réalisée par TNS ILRES et commandée par le ministère de l'Agriculture révèle que les habitants du Luxembourg ont en majorité une "bonne" à "très bonne opinion" générale à propos de l'agriculture luxembourgeoise.

La majorité des personnes interrogées considère que l'agriculture est un secteur important pour l'économie, surtout les plus de 65 ans. Question communication, le secteur agricole devra faire des efforts: si 23% des interrogés, tous âges confondus, se disent "bien informés" sur l'agriculture au Luxembourg, 30% ne sont "plutôt pas informés" et 8% "pas du tout" informés. Il ressort que les résidents d'origine étrangère sont plus nombreux à se déclarer peu ou pas informés sur l'agriculture au Luxembourg.

La majorité attend des informations de la part des médias écrits ou médias sociaux et internet en pouvant voir des reportages sur des agriculteurs et se dit intéressée par des visites d'exploitations agricoles.

Photo: Lex Kleren

90% des interrogés estiment qu'il faut un savoir-faire important pour exercer dans ce domaine et qu'il est indispensable d'avoir l'esprit d'entreprendre. L'agriculture est vue comme un secteur en pleine transformation par 66% des interrogés, mais un secteur qui a aussi du mal à se renouveler selon 63%.

62% pensent que c'est une branche à la pointe de la modernité, 61% y voient des métiers d'avenir, 59% perçoivent le secteur comme étant dynamique. En revanche, 54% estiment qu'il n'est pas attirant pour les jeunes générations.

L'hélicoptère pulvérise des produits phytosanitaires sur les vignes en Moselle. Photo: Archives LW/Marc Schoentgen

95% trouvent que la qualité des produits luxembourgeois est bonne. Les critères d'achat placent la provenance du produit en premier avant la date de péremption et le prix. 71% sont prêts à payer plus cher si le produit est local. Ils sont pourtant 66% à estimer que les agriculteurs emploient trop de pesticides. 66% voient une évolution positive pour le secteur. 41% n'inciteraient pas les enfants à en faire leur métier, même si près de 90% trouvent très important qu'une population ait son indépendance alimentaire et 73% pensent que le tourisme vert est important. 86% trouvent importante la transmission des valeurs traditionnelles dans le domaine de l'agriculture.

Enfin, 70% se disent favorables aux aides de l'Etat envers les agriculteurs.

L'intégralité de cette enquête est disponible sur le site du ministère de l'Agriculture.

Cette enquête TNS a été réalisée, par téléphone et internet, entre le 5 et le 17 juin auprès d'un échantillon représentatif de 1.013 personnes (hommes et femmes de 18 ans et plus) résidentes au Luxembourg.