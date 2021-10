Certes, l'an passé, le pays avait échappé à l'infection grippale (merci les gestes barrières). Mais, préventivement, les pharmacies ont fait le plein de doses pour parer le virus influenza.

94.100 vaccins anti-grippe attendus

Patrick JACQUEMOT Certes, l'an passé, le pays avait échappé à l'infection grippale (merci les gestes barrières). Mais, préventivement, les pharmacies ont fait le plein de doses pour parer le virus influenza.

On l'avait presque oublié mais la saison de la grippe ne va plus tarder. Une autre infection respiratoire qui, l'an passé, était quasiment passée inaperçue sur les écrans radars de la Santé luxembourgeoise. Mais pas question pour autant de baisser la garde. Aussi, si en 2020, près de 80.000 doses de vaccins contre la maladie avaient été achetées, cette fois le ministère de la Santé a indiqué que le pays pourrait compter sur 94.100 flacons.

Deux vaccins, deux bras Oui, on pourra à la fois se faire vacciner contre le covid (1ère, 2ème ou 3ème dose) et la grippe. Pas d'incompatibilité entre les sérums, avec juste cette précaution recommandée : une injection dans le bras droit, une autre dans le bras gauche.

Ainsi, les pharmacies ont pu répartir leurs commandes auprès de deux fournisseurs distincts : GSK dont la formule Alpharix a été achetée à hauteur de 27.005 doses, 30.365 unités d'Influvac développé par le laboratoire Viatris, 36.739 doses de Vaxigrip fournies par Sanofi. Le détail en a été donné, jeudi, suite à une question parlementaire du député Mars di Bartolomeo (LSAP).

Et, si besoin, les autorités de santé assurent que la firme GSK a déjà fait savoir qu'elle pourrait mettre à disposition du pays plus de flacons, si nécessaire... De quoi éviter, espérons, les manques de vaccins anti-grippe qu'avait pu connaître le pays (à plusieurs reprises) par le passé...

Même si les nouvelles habitudes prises face au covid (port du masque, lavage et désinfection des mains, distanciation sociale, etc) devraient à nouveau limiter la circulation du virus influenza, le dispositif Sentinelle restera en place pour cet automne et l'hiver 2021-22. Il s'agit d'un réseau, mis en place depuis 2009 dans divers cabinets médicaux, indiquant au jour le jour la prévalence de la grippe. Un indicateur utile pour suivre la progression de l'épidémie s'il y a lieu. A l'exemple de cette saison grippale terrible qu'avait été 2017-18.









