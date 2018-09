91 chantiers passés au crible par l'inspection du travail

Le détachement de salariés en plein boom au Luxembourg

Le détachement ne connaît pas la crise: en 2017, selon le rapport annuel de l'Inspection du travail et des mines, le nombre de déclarations est en hausse de 62,2% et celui de salariés de 47,42%. Derrière les sociétés allemandes et belges, c'est la Pologne qui se glisse à la troisième place.