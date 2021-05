Le promoteur Flavio Becca continue l'aménagement du Ban de Gasperich avec en ligne de mire une fin d'aménagement pour 2030. Le nouveau quartier accueillera alors 6.000 habitants.

Luxembourg 2 min.

900 logements attendus d'ici 2024 à la Cloche d'Or

Le promoteur Flavio Becca continue l'aménagement du Ban de Gasperich avec en ligne de mire une fin d'aménagement pour 2030. Le nouveau quartier accueillera alors 6.000 habitants.

(pj avec David Thinnes) N'en déplaise aux grincheux qui reprochent à l'actuel Ban de Gasperich de manquer d'âme. Mais Michel Knepper, l'ingénieur en chef du projet d'aménagement des lieux, ne cesse de l'affirmer : «Le développement vers plus de vie prend du temps». Et en attendant que cette partie de la capitale ne trouve sa nouvelle humeur, son cadre de vie, les chantiers se poursuivent sous la houlette du directeur de Promobe, un certain Flavio Becca.

Cinq projets pour succéder au Josy-Barthel La Ville de Luxembourg choisira à l'automne quel projet urbanistique elle retient pour l'aménagement du futur quartier qui grandira route d'Arlon. Dix hectares dédiés à l'habitat en lieu et place de l'ancien stade national, du centre de recyclage et du service hygiène.

L'aménageur a bien conscience qu'au-delà des grues et du béton, le site doit trouver une nouvelle dynamique. Alors au-delà de l'offre pléthorique en bureaux et en appartements, l'entrepreneur envisage aujourd'hui de faire venir d'autres types de services. Il est question d'une maison de retraite, mais aussi d'un boulanger et un boucher à la Cloche d'Or. L'idée générale étant d'implanter des commerces de proximité au pied des trois tours d'habitation à venir le long du boulevard Raiffeisen sur l'îlot D.

Rien que là, 374 nouveaux logements sont attendus d'ici 2024. Mais en trois ans, le quartier pourrait bien disposer de 900 appartements supplémentaires. Le Ban sera alors accessible via la nouvelle ligne de tram, et non loin la Ville de Luxembourg devrait avoir achevé l'aménagement des 16 hectares du parc de Gasperich.

Les allées piétonnes et autres espaces verts à venir (en plus du parc de Gasperich) devraient donner un autre cachet au quartier. Photo : DR

Pour l'heure, le duo Becca-Knepper voit s'achever la construction du bâtiment qui accueillera Bank Intesa Sanpaolo, juste en vis-à-vis de Deloitte. Tout pourrait être prêt d'ici la fin 2021. Sachant qu'au cours du dernier trimestre, 190 propriétaires se verront aussi remettre les clés de leur nouvel appartement sur le quartier. D'autres suivront encore et encore, bien entendu. «80.000 m2 sont à bâtir sur les terrains en face du bâtiment PWC; 25.000 m2 seront utilisés pour la construction résidentielle», relancent les aménageurs le nez sur les plans.

Le futur quartier Convict devra «profiter à tous» Destinés à accueillir quelque 200 logements ou des bureaux, les deux hectares situés entre l'avenue Marie-Thérèse et la vallée de la Pétrusse doivent être non seulement densifiés, mais aussi servir de «porte d'entrée» vers la Ville Haute. Explications.

Selon la planification établie, et pour l'instant bien suivie, en 2030, les travaux d'infrastructure du nouveau quartier s'achèveront. Sur ces 59 hectares, 5 à 6.000 résidents logeront, vivront, bougeront, toutes générations confondues.



A noter que le 21 mai prochain, Mélia ouvrira un établissement au cœur de la Cloche d’Or. L'INNsiDE sera la deuxième adresse du groupe hôtelier espagnol dans la capitale.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.