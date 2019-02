Améliorer la ponctualité et la communication envers la clientèle sont les deux axes de progression majeure des CFL qui ont vu en 15 ans le nombre de voyageurs augmenter de 70%.

Luxembourg 4 min.

9 trains sur 10 sont à l'heure sur un réseau saturé

Anne FOURNEY Améliorer la ponctualité et la communication envers la clientèle sont les deux axes de progression majeure des CFL qui ont vu en 15 ans le nombre de voyageurs augmenter de 70%.

Les CFL affichent une ponctualité pour 2018 de 89%, soit un léger progrès par rapport aux 88,8% de l'année précédente. L'Etat luxembourgeois, principal actionnaire, avait annoncé l'été dernier un investissement de 4 milliards d'euros d'ici à 2027.

Ces investissements concernent principalement les nouveaux quais en gare de Luxembourg (qui représentent donc quatre voies supplémentaires) opérationnels fin 2021, la modernisation de la gare de Bettembourg, le doublement de la ligne en direction de Bettembourg et l'achat de 34 nouvelles rames (livrées entre 2021 et 2024), afin de pouvoir proposer à échéance 46% de places assises de plus (soit 38.800) qu'en 2018.



Comme l'a encore rappelé Marc Wengler, CEO des CFL, lors d'une conférence de presse jeudi matin, le réseau en étoile du Luxembourg, qui voit toutes ses lignes aboutir en gare de Luxembourg, pose problème. La gare de la capitale sature aux heures de pointe et le réseau peine à supporter ses 90.000 voyageurs quotidiens. Le Luxembourg compte 70% de voyageurs en plus en seulement 15 ans, «alors que les investissements n'ont augmenté qu'en 2013», résumait la députée Josée Lorsché (Déi Gréng) à la sortie d'une réunion de la commission parlementaire Mobilité jeudi matin.

L'adaptation à la norme européenne ETCS (système européen de contrôle des trains) est tardive en Belgique et en France, alors que le Luxembourg est déjà équipé depuis 2013, souligne-t-elle. Les pays voisins mettent du temps à investir ou à prendre des décisions, ce qui a aussi des répercussions sur le trafic des trains au Luxembourg.

Des causes externes

Ces retards sont principalement dus à des «causes externes» (présence de personnes à proximité des voies ou sur les voies, incidents aux passages à niveau), ou à des problèmes survenus sur les réseaux étrangers (16,4% en 2018, en légère diminution par rapport à 2017), comme ce fut le cas lors de la grève perlée des cheminots français entre avril et juin 2018. Un retard s'entend avec une marge de six minutes, une approche semblable à celle des pays voisins (les statistiques sont publiées sur le site des CFL).

CFL

Ils surviennent principalement pendant les heures de pointe, lorsque le trafic est saturé et restent donc problématiques pour une majorité de voyageurs, qui manifestent régulièrement leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Nous sommes bloqués à howald "en attente d'une voie de réception à Luxembourg". C'est vraiment plus possible... — Jonathan KLER (@Dante2002_fr) February 28, 2019

Les CFL avaient déjà annoncé la mise en service d'un système d'information en temps réel pour leur clientèle. La communication envers les voyageurs est un aspect qui pêche dans les trains luxembourgeois. Les investissements concernent aussi cette partie et doivent améliorer aussi bien la qualité des annonces sonores (via un système automatisé) et affichages dans les gares, que la communication digitale.

Un centre opérationnel, pôle névralgique du réseau ferré luxembourgeois inauguré en septembre 2018, recueille toutes les informations liées au trafic. Sa mission est de superviser le trafic en temps réel, trouver des solutions rapides en cas de problèmes, transmettre des informations aussi bien envers les agents CFL qu'envers les voyageurs.

Les 4 milliards d'euros représentent 600 euros par an et par habitant, selon une étude citée par Marc Wengler, ce qui fait du Luxembourg le pays d'Europe qui investit le plus dans son réseau ferroviaire au pro rata du nombre d'habitants. Ces investissements et évolutions permettent aux CFL d'envisager une ponctualité de 92% en 2024 avec seulement 1% de trains supprimés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.