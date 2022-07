Une première livraison de vaccins issus de la commande HERA est prévue au cours du mois d’août. Le Luxembourg devrait recevoir 1.400 doses de vaccin sur un total de 109.000 doses commandées.

Luxembourg 3 min.

23 cas au total

9 nouveaux cas de variole du singe recensés au Luxembourg

Simon MARTIN Une première livraison de vaccins issus de la commande HERA est prévue au cours du mois d’août. Le Luxembourg devrait recevoir 1.400 doses de vaccin sur un total de 109.000 doses commandées.

Inquiétante, la variole du singe continue de s'étendre au Luxembourg, en touchant de plus en plus de personnes. Ainsi, ce mercredi, 23 cas de variole du singe avaient été détectés au total au Luxembourg, ce qui représente une augmentation de 9 cas depuis la semaine dernière. On parle donc de près d'une dizaine de nouveaux cas détectés en une semaine.

En Afrique, +63% de maladies transmises par les animaux en dix ans, selon l'OMS Le nombre d'épidémies zoonotiques (d'origine animale) a augmenté de 63% ces dix dernières années en Afrique, indique jeudi le bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui prévient d'un risque accru du fait notamment de la croissance démographique sur le continent.

La Santé précise de son côté que jusqu’à présent tous les cas détectés sont des hommes dont la moyenne d’âge est de 39 ans. «Aucun cas n’a été hospitalisé», ajoute-t-elle. Les autres caractéristiques épidémiologiques et cliniques de cas détectés au Luxembourg sont très similaires aux cas signalés au niveau européen.

Jusqu'au 26 juillet 2022, dans 37 pays et zones de la région européenne, un total de 13.043 cas de variole du singe a été signalé aux autorités sanitaires European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce qui représente une augmentation de 2.439 cas depuis la semaine dernière. Le Grand-Duché semble donc suivre la tendance mondiale d'une augmentation de nouveaux cas.

Selon les dernières données disponibles, la majorité de ceux-ci avaient entre 31 et 40 ans (41%) et étaient des hommes (99,4%). Parmi les cas dont le statut VIH était connu, 37% étaient séropositifs. La majorité des cas présentaient une éruption cutanée (94,7%) et des symptômes systémiques tels que fièvre, fatigue, douleurs musculaires, vomissements, diarrhée, frissons, maux de gorge ou céphalées (67%). 339 cas ont été hospitalisés (6,2%), dont 131 qui ont nécessité des soins cliniques. Un cas a été admis en unité de soins intensifs pour des raisons autres que l’infection à virus de la variole du singe. Aucun décès n'a toutefois été recensé. Certains cas ont été signalés comme étant des travailleurs de la santé, tous exposés hors contexte professionnel.

La vaccination comme arme

Il y a quelques jours, la Commission européenne a approuvé l'extension d'un vaccin du groupe pharmaceutique Bavarian Nordic contre la propagation de la variole du singe. La Maison Blanche avait affirmé dans la foulée que l'épidémie de variole du singe, pouvait être «éliminée» des Etats-Unis grâce à un plus grand nombre de vaccins et de tests de dépistage disponibles, alors que l'OMS a déclenché son plus haut niveau d'alerte sur cette maladie.

La flambée mondiale de la variole du singe inquiète l'OMS Avec la flambée mondiale de la variole du singe, l'Organisation mondiale de la Santé estime ce samedi que cette variole représente une menace sanitaire inquiétante, mais pas encore une urgence sanitaire mondiale.

Toujours est-il qu'une première livraison de vaccins issus de la commande HERA est prévue au cours du mois d’août. Le Luxembourg devrait recevoir 1.400 doses de vaccin sur un total de 109.000 doses commandées. «Le Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) est en train de préparer des recommandations sur la campagne de vaccination qui démarrera dès que les vaccins seront livrés», précise la Santé.

Celle-ci rappelle enfin qu'il est important de se protéger contre le virus et d'éviter les situations à risque afin de limiter la propagation du virus. Parmi les mesures de protection, il faut se laver les mains régulièrement avec du savon, éviter de partager le linge de lit et les serviettes avec des personnes infectées ou qui ont été en contact avec des personnes infectées, et se protéger en cas de rapport sexuel.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.