9.700 vaccins anti-covid reçus dès samedi

Patrick JACQUEMOT La première livraison de flacons Pfizer/BioNTech devrait avoir lieu deux jours avant le début de la campagne de vaccination au Grand-Duché.

L'information est tombée ce jeudi 24 décembre sur le bureau de la ministre de la Santé. Le premier convoi de vaccins anti-covid issus de l'usine belge Pfizer devrait arriver au Grand-Duché avec 9.700 doses à bord. «Selon la dernière confirmation», confirme Paulette Lenert (LSAP). Une donnée qui varie d'un jour à l'autre ces derniers temps. Mais voilà un joli cadeau à la veille de Noël et qui permet aux organisateurs de la campagne vaccinale de souffler un bon coup. «Comme chaque personne doit être vaccinée deux fois avec le produit, environ 4.850 personnes pourront être vaccinées avec cette allocation initiale.»

Le vaccin arrivera directement de Belgique Les premières doses vaccinales livrées au Grand-Duché n'auront probablement que 260 km de route à faire. C'est en effet l'usine Pfizer de Puurs, en région flamande, qui devrait produire les doses validées par l'Agence du médicament.

Alors que les premiers personnels soignants (désignés comme prioritaires) devraient recevoir la première des deux injections protectrices dès le lundi 28 décembre, le Luxembourg peut commencer à forger son premier «bouclier sanitaire». Et cela alors que, depuis quelques jours, le nombre de nouvelles infections covid quotidiennes tend à baisser.

«Mais la date des nouvelles livraisons en janvier n'a pas encore été définitivement confirmée», ne manque pas de préciser la ministre de la Santé dans une réponse parlementaire adressée au député Claude Wiseler (CSV). D'où la prudence affichée par le gouvernement et diverses autorités sanitaires sur une possible maîtrise de l'épidémie et le vote, ce jeudi, de nouvelles contraintes sanitaires valables dès le 26 décembre.

Si le Hall Victor-Hugo sera le point névralgique des trois premiers jours, notamment, de la campagne de vaccination, il est d'ores et déjà question de rouvrir le site dans la semaine du 18 janvier. «Les personnes vaccinées les 28, 29 et 30 décembre auront ainsi la possibilité de recevoir leur deuxième injection». D'ores et déjà, les personnels soignants (hospitaliers et autres) invités par le ministère de la Santé peuvent réserver un créneau sur guichet.lu.

«Environ 430 personnes du secteur hospitalier, infirmier et soignant seront invitées chaque jour pendant les premiers jours au centre de vaccination», indique aussi Paulette Lenert.

