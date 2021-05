C'est fou ce que les usagers du train peuvent être distraits. Heureusement, 40% réussissent à retrouver ce qu'ils ont égaré dans les wagons ou en salles d'attente.

9.600 objets perdus (ou trouvés) sur les lignes CFL

Patrick JACQUEMOT C'est fou ce que les usagers du train peuvent être distraits. Heureusement, 40% réussissent à retrouver ce qu'ils ont égaré dans les wagons ou en salles d'attente.

Non, les Chemins de fer luxembourgeois ne conservent pas ad vitam aeternam ce que l'on vient leur rapporter. Après deux mois, les objets trouvés et remis aux CFL sont ainsi généreusement offerts à des associations caritatives. Et cela en fait des sacs, des écharpes, des téléphones portables. Ainsi, avant la crise covid, chaque mois 800 signalements de perte (ou de découverte) remontaient au service dédié soit par les agents du rail, soit par les passagers étourdis ou bienveillants. Soit près de 9.600 cas signalés chaque année...

La future passerelle de la gare en phase d'approche Constituée pour l'heure d'un ensemble de cinq éléments (dont certains d'ores et déjà arrivés sur site), la future structure de 102 mètres de long doit être installée à partir de la mi-mai. Mais son utilisation ne sera pas possible avant la mi-septembre.

Depuis onze mois, pour gérer ce flux important de dépôts ou de déclarations de perte, les CFL ont adopté un nouveau logiciel, Nova Find. Et déjà la solution connectée a vu l'enregistrement de 3.540 dossiers. Le ministre de la Mobilité vient ainsi de dresser le bilan de ce nouveau mode de gestion qui, visiblement, est efficace. Ainsi, annonce François Bausch (Déi Gréng), de juin 2020 à avril 2021 «2.475 personnes se sont manifestées pour retrouver un objet (...) et 40% ont pu récupérer leur bien». Ouf.

Le logiciel, également employé par les chemins de fer autrichiens et allemands, permet ainsi de tenter d'établir en moyenne chaque mois la relation entre 225 clients en recherche et les milliers d'articles déposés ou retrouvés. Et que les voleurs n'espèrent pas réaliser le casse du stock en s'attaquant au stock -temporaire- du service des objets perdus des CFL. Les réserves ne contiennent en effet aucun objet de valeur. «Porte-monnaie, bijoux, multimédia et autres appareils sont transférés deux fois par semaine à la police grand-ducale», indique le ministre dans une réponse parlementaire.

A noter que le service ne gère pas seulement les biens retrouvés sur les lignes de train CFL. En effet, viennent à lui l'ensemble des vêtements ou accessoires égarés retrouvés aussi dans les bus CFL, égarés en gare ou en salle d'attente.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.