Luxembourg 3 min.

9.579 infections actives au Grand-Duché

Sur les 8.863 tests pratiqués en 24 heures , le taux de positivité atteint les 5,4%. Ainsi, le pays doit ajouter 485 nouveaux cas d'infection à son bilan. Aucun nouveau décès en lien avec le covid n'étant à déplorer.

Si, mercredi, les députés sont convoqués à la Chambre pour valider le nouveau paquet de mesures décidées par le gouvernement (couvre-feu compris), déjà les limites désormais fixées pour un mois se font ressentir. Ici, c'est la Kulturfabrik qui annule un concert; là, Luxembourg-ville renonce à son marché de Noël... Pas de doute l'automne et l'hiver s'annonce moroses.

Et les derniers chiffres de la Direction de la Santé, publiés mardi soir, restent préoccupants : 485 nouveaux cas de covid ont été dépistés, alors que les sites de dépistage ont réussi à procéder à 8.863 analyses en une journée.

Le nombre de décès reste, fort heureusement, stabilisé à 147 victimes enregistrées depuis le début de la crise sanitaire. Une mortalité qui frappe particulièrement les personnes âgées.



Avec ces 485 nouveaux cas, le Luxembourg dénombre désormais 16.302 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation a évolué à la hausse. Actuellement, 135 patients (infectés ou suspectés) sont pris en charge dans un service de santé au Luxembourg, dont 119 accueillis en soins normaux comme patients covid suspects et 16 en soins intensifs (+ 4 en une journée). Pour rappel, 86 patients étaient hospitalisés durant le week-end.

A l'heure actuelle, on estime que la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1,16 million de morts dans le monde depuis fin décembre. En tout, plus de 43,5 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués sur le globe. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de cas positifs que morts que de victimes, avec 225.739 décès. Les USA étant suivis par le Brésil avec 157.397 morts, l'Inde avec 119.502 morts, le Mexique avec 89.171 morts, et le Royaume-Uni avec 44.998 morts.

- En France : «Il faut s'attendre à des décisions difficiles», a déclaré mardi le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avant l'ouverture d'un Conseil de défense consacré à la crise sanitaire. Dans l'Hexagone, l'épidémie a fait 35.018 morts depuis ses débuts. Pour lutter contre une situation «critique», «deux hypothèses» sont sur la table, selon le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy: «un couvre-feu plus massif» ou un «confinement», «moins dur» que celui de mars.



La Fondation Covid a déjà collecté 1,365 million d'euros Née dès les premières semaines de l'épidémie, la structure ne cesse de collecter des dons pour venir en aide à celles et ceux dont le virus a bouleversé l'existence mais aussi pour soutenir la recherche.

- En Italie : Des milliers de personnes ont manifesté lundi soir dans plusieurs villes de la péninsule contre la fermeture des restaurants et des bars à partir de 18 heures et de tous les théâtres, cinémas et salles de sport pendant un mois. Des incidents violents se sont notamment produits à Milan et Turin, les deux grandes villes du nord du pays, où la police anti-émeute a été déployée et a riposté à coups de tirs de lacrymogènes.

- Au Québec : l'«Alerte rouge» est prolongée dans les régions de Montréal et Québec, pour quatre semaines supplémentaires. Depuis le 1er octobre, les Québécois ont été appelés à ne pas recevoir d'invités à leur domicile. Les bars, restaurants, cinémas, musées et bibliothèques notamment devaient être fermés jusqu'au 28 octobre dans plusieurs régions, passées au seuil d'alerte rouge.

