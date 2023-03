A l'heure actuelle, le taux moyen d’inscription est de 16,1%, soit une progression de 28,4% depuis le 28 février dernier.

Une campagne réussie

9.139 nouvelles inscriptions de non-Luxembourgeois pour les élections

En mai dernier, le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région et ses partenaires ont lancé la campagne de sensibilisation «Je peux voter». L'objectif est d'informer les résidents non-luxembourgeois sur leur droit de voter aux élections communales du 11 juin 2023 et de leur signaler la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales avant le 17 avril prochain à 17h.

Le nombre d'étrangers inscrits franchit la barre des 10% dans la capitale La bourgmestre de la capitale assure que la Ville fait le nécessaire pour informer les résidents étrangers pour aller voter. Certaines actions ont déjà porté leurs fruits.

Rappelons que grâce à la modification de la loi électorale en 2022, les résidents non-luxembourgeois installés au Luxembourg depuis moins de 5 ans ont également le droit de participer aux élections communales. Afin de faire un suivi rapproché de l'évolution des inscriptions sur les listes électorales, des statistiques relatives aux inscriptions, ventilées selon certaines caractéristiques individuelles et selon la commune de résidence, peuvent être dégagées.

Celles-ci ont été rendues publiques ce vendredi. Ainsi, au 30 mars dernier, ce jeudi donc, 41.336 personnes s'étaient inscrites. A l'heure actuelle, le taux moyen d’inscription est actuellement de 16,1%, soit une progression de 28,4% depuis le 28 février dernier. En effet, le ministère de l'Intégration se félicite d'une importante augmentation des inscriptions observée tout au long du mois de mars 2023. «9.139 nouvelles inscriptions ont été validées, comparé à 2.206 pour le mois de février 2023 et 1.337 pour le mois de janvier 2023», précise-t-il dans un communiqué.

Un bilan déjà plus positif qu'en 2017

En chiffres absolus, les inscriptions de 2017 ont donc été largement dépassées (de 34.638 en 2017 à 41.336 en mars 2023).

Il faut dire que de nombreux moyens ont été mis en œuvre afin d'attirer les potentiels votants non-luxembourgeois les plus réfractaires. La campagne Je peux voter» a en effet été intensifiée de fin février à fin mars, par des événements de sensibilisation et d’information dans 15 entreprises et institutions occupant un nombre important de résidents non-luxembourgeois.

«Les non-Luxembourgeois s'intéressent à la politique de leur pays... d'origine» «Ce n'est pas assez...». Ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen a tenu un deuxième bilan en compagnie d'Emile Eicher, président du Syvicol, quant à la campagne d'inscription des résidents étrangers aux prochaines communales.

La ministre de la Famille et de l’Intégration, Corinne Cahen (DP), y a expliqué le système de vote au Luxembourg, le déroulement des élections du 11 juin et les possibilités de voter par correspondance. Elle a également souligné l’importance de «participer au processus démocratique et de faire entendre sa voix au niveau local où beaucoup de décisions ayant un impact direct sur notre vie au quotidien sont prises».

D’autres entreprises ont mis à disposition de leur personnel des affiches et dépliants, avec l’appel de s’inscrire jusqu’au 17 avril. Une journée nationale de l’inscription, le 18 mars dernier, a également contribué à une augmentation substantielle du taux d’inscription, avec plus de 1.000 inscriptions réparties sur toutes les communes participantes.

