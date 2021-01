85 nouvelles contaminations détectées

Trois personnes sont décédées du covid-19 au Luxembourg ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. 88 personnes étaient toujours hospitalisées, dont 20 en soins intensifs.

Trois personnes sont décédées du covid-19 au Luxembourg ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. 88 personnes étaient toujours hospitalisées, dont 20 en soins intensifs.

La situation sanitaire s'améliore au Grand-Duché. Jean Asselborn (LSAP), ministre des Affaires étrangères, et Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé ont même indiqué ce mardi que le pays était prêt à accueillir des patients portugais, si le gouvernement du Portugal en faisait la demande. Le pays subit en effet un nouveau rebond de l'épidémie, avec plus de 4.200 personnes atteintes du covid toujours hospitalisées.

Malgré cela, le nombre de victimes du covid-19 continue d'augmenter dans le Grand-Duché, puisque trois nouveaux décès ont été recensés, soit 560 victimes depuis le début de l'épidémie.



Le Grand-Duché enregistre 85 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, sur les 7.115 tests effectués. Un chiffre loin des 800 cas quotidiens enregistrés lors de la deuxième vague.



Depuis le début de l'épidémie en mars, le Luxembourg dénombre donc 48.975 cas dépistés. Pour rappel, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le nombre de patients infectés est passé à 88 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg, dont 20 en soins intensifs. 58 patients suspectés d'être atteints du covid étaient aussi soignés en centre hospitalier ces dernières 24 heures.

367 personnes ont reçu une première injection du vaccin ces dernières 24 heures et 447 une seconde dose, ce qui porte le total de personnes vaccinées depuis le début de la campagne à 4.569.

La pandémie a déjà causé la mort de plus de deux millions de personnes dans le monde depuis son apparition en Chine fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 399.000 morts, alors que le président élu Joe Biden s'apprête à prendre ses fonctions ce mercredi. Le futur 46e président des Etats-Unis a promis une accélération de la campagne américaine de vaccination dans son pays, où seules dix millions de personnes ont reçu une première injection.

