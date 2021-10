Pour mobiliser un maximum d'effectifs pour endiguer la manifestation prévue ce vendredi matin aux abords de la Cour européenne de justice, la police luxembourgeoise a aussi fait appel à des forces venues de Belgique.

Au Kirchberg

840 policiers mobilisés face aux mineurs polonais

«Manifestation d'envergure», mais surtout annoncée comme turbulente : voilà ce qui attend le Kirchberg, ce vendredi 22 octobre. Et même si le cortège de protestataires n'est attendu que pour 9h30, depuis jeudi soir (et plus sévèrement encore depuis 6h du matin) plusieurs barrages et déviations sont mis en place dans le quartier. Des «entraves à la circulation» que la police grand-ducale a placées notamment le long du boulevard Kennedy, le boulevard Konrad Adenauer et leurs rues avoisinantes, le pont Bech et les alentours du rond-point Schuman.

Ainsi, le quartier européen a tout du fortin en cette fin de semaine. En cause : l'arrivée de 2.000 mineurs polonais venus contester, devant la Cour européenne de justice, une décision de l'UE de fermer une mine de charbon à ciel ouvert. Un mouvement qui risque fort de tourner au grabuge.

Chevaux de frise et barrières ont d'ailleurs aussi été installés pour protéger l'ambassade tchèque au centre de la capitale (près du parking du Glacis, rond-point Schuman), autre point de regroupement annoncé. Signe que la situation devrait être tendue là aussi, le ministère de l'Education a invité les élèves et personnels du lycée Robert-Schuman du Limpertsberg, voisin de l'ambassade, à ne pas venir en classe.

Le dispositif de maintien de l'ordre prévu est composé d'environ 540 agents issus de différentes unités territoriales luxembourgeoises. Des effectifs qui seront soutenus par des agents de la section canine de la police, du support aérien de la police, de quelque 30 agents de l'unité de la police de la route qui assurent les escortes, de l'unité spéciale de la police, de l'unité de la police de l'aéroport, ainsi que de quelque 120 agents du service de police judiciaire dans leurs missions respectives.



Par ailleurs, la police grand-ducale a demandé à la police fédérale belge la mise à disposition de deux arroseuses et de deux véhicules blindés de transport de troupes. Une compagnie de maintien de l'ordre d'environ 100 agents supplémentaires sera également intégrée aux agents en place.

