Samedi dernier a eu lieu une séance d'information qui a permis d'accueillir pas moins de 250 nouveaux policiers potentiels. La police grand-ducale continue de travailler sur son renforcement massif.

Le recrutement se poursuit

840 nouveaux policiers espérés d'ici à la fin de l'année

Embrasser une carrière dans les forces de l'ordre. Pour certains, cela sonne comme une vocation. D'autres, également intéressés par un tel choix professionnel, ont davantage besoin de détails sur les différentes procédures de recrutement ainsi que sur les formations proposées et les spécialisations disponibles. C'est pour cette raison que la police grand-ducale a organisé samedi dernier au Findel, une séance d'information sur le métier du policier et le recrutement de la police.

Au fil de l’après-midi, environ 250 visiteurs étaient au rendez-vous pour se renseigner sur le métier. «À part des présentations informatives, des policiers de différentes unités et services étaient présents pour renseigner les participants sur plusieurs stands thématiques sur leur métier respectif», explique la police grand-ducale.

«Par exemple: le métier de policier auprès d’un commissariat, d'enquêteur auprès du service de police judiciaire, de policier auprès de l’unité de la police de l’aéroport, de motard auprès des différentes unités de police de la route ou encore maître-chien auprès du service groupe canin. De même, des membres de notre équipe de recrutement et d’actuels fonctionnaires stagiaires policiers furent à disposition des visiteurs pour répondre à toutes leurs questions.»



Un plan sur trois ans

Cette journée de recrutement n'est pas anodine. En effet, voilà quelques années que la police grand-ducale cherche à se renforcer. Lancé en 2020, un plan vise d'ici à la fin de l'année 2022 le recrutement de plus de 600 policiers et de 240 civils supplémentaires. «À l'heure actuelle, notre personnel se compose de près de 3.000 membres, dont quelque 2.400 personnes relevant du cadre policier et 600 membres du cadre civil, toutes carrières et tous profils confondus et en incluant les fonctionnaires stagiaires actuellement en formation», détaille le service presse de la police grand-ducale.



Celle-ci entend donc bien mener ses objectifs à terme. Ainsi, sur ces quelque 840 profils recherchés, pas moins de 200 nouveaux fonctionnaires stagiaires ont entamé leur formation auprès de l’école de police au début du mois de mai. «En 2022, la police recrutera donc 200 futurs policiers. Les inscriptions à l’épreuve spéciale de la police dans le cadre de l’examen-concours auront lieu en automne 2022. Il convient de noter que la réussite de l’épreuve d’aptitude générale organisée par le centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État est une condition préalable à l’inscription à l’épreuve spéciale organisée par la police.»

Une procédure exigeante

Dans le cadre de la procédure de recrutement et de l’épreuve spéciale organisée par la police, ces candidats ont parcouru avec succès une série d’examens au cours des mois passés, dont des tests en matière linguistique et de connaissance générale, des tests psychologiques et une épreuve sportive. «Parmi les plus de 700 personnes qui s'étaient initialement inscrites à l’occasion de la campagne de recrutement policière en automne 2021, ces 200 se sont donc classées en rang utile pour l’admission au stage».

En effet, faire partie intégrante des forces de l'ordre du Grand-Duché n'est pas un parcours de santé, surtout si le candidat souhaite se spécialiser. «Il faut savoir que chaque agent est «généraliste» au début de son parcours. En effet, chaque fonctionnaire stagiaire policier parcourt la même formation théorique et pratique auprès de l'école de police. Après l'assermentation, la plupart des agents de police commencent la carrière en tant que membres d’un commissariat ou bien auprès de l'unité de garde et d'appui opérationnel. Par la suite et au fur et à mesure de la carrière, les policiers et policières ont la possibilité de se spécialiser dans d’autres domaines bien précis, que ce soit auprès du service de police judiciaire ou auprès d’autres unités.»

