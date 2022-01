84.822 bons distribués par la Ville de Luxembourg

Ce qui était au départ une belle initiative de la Ville de Luxembourg pour soutenir l'Horeca en mai dernier a rapidement dépassé le cadre de son utilité première. Zoom sur quelques chiffres clé de la distribution des bons pour des tests antigéniques certifiés.

Le bouche à oreille a très rapidement fait son effet quant à l'initiative de la Ville de Luxembourg en mai 2021. Au départ, 14 pharmacies de la capitale ainsi que les Hôpitaux Robert-Schuman étaient habilités à réaliser des tests antigéniques gratuitement pour toutes les personnes ayant préalablement récupéré leur bon à l'hôtel de ville ou au bâtiment Rocade de Bonnevoie.

Une fois le précieux sésame estampillé négatif obtenu, les personnes disposaient alors d'un délai de 24 heures pour profiter d'un restaurant, d'un verre au bar ou d'une salle de cinéma. L'initiative trouve rapidement preneur et la Ville a très rapidement décidé d'ouvrir un centre de certification de tests antigéniques gratuit accessible le week-end, les jours fériés, et en dehors des heures d’ouverture des pharmacies. Ce dernier changera d'ailleurs plusieurs fois d'adresse, d'abord au 95 Grand-Rue, puis au 70 Grand-Rue avant de déménager au 17, place du Théâtre.

20.000 bons distribués en novembre 2021

Les mesures d'incitation à la vaccination mises en place par le gouvernement ont d'ailleurs conduit à un phénomène de masse dans ce centre. L'instauration du CovidCheck permise dès l'automne 2021 pour les entreprises avant sa généralisation le 15 janvier 2022 a contraint les plus récalcitrants à devoir montrer patte blanche pour se rendre au travail.

Ainsi, d'une cadence usuelle de 7.000 à 8.000 bons distribués chaque mois de mai à octobre, le mois de novembre a enregistré un total de 20.000 bons en novembre. Ce qui a d'abord conduit la Ville à devoir instaurer un tarif de 5 euros par test effectué dans son centre de tests antigéniques, qui ne nécessitait plus obligatoirement la présentation d'un bon pour bénéficier de ce tarif préférentiel. Le prix passe ensuite à 15 euros pour ceux qui se présentaient sans bon dans le courant du mois de novembre.

C'est finalement fin décembre que la Ville annonce la fin de la distribution des bons, mais du maintien du centre pour un tarif général de 15 euros par test. Ce qui reste encore un tarif très intéressant à côté du prix des PCR de confort (comprenez sans ordonnance médicale), mais les horaires d'ouverture du centre (10h-18h du lundi au samedi et 10h-14h les dimanches et jours fériés), la longue file et l'attente qui en découlent en décourageront sans doute plus d'un...





