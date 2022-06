C'est le plus haut taux d'Europe. Au contraire, le Grand-Duché consomme très peu d'énergie pour l'éclairage des pièces et le chauffage de l'eau.

Luxembourg 2 min.

Au Luxembourg

81% de l'énergie des ménages est consacrée au chauffage

Simon MARTIN C'est le plus haut taux d'Europe. Au contraire, le Grand-Duché consomme très peu d'énergie pour l'éclairage des pièces et le chauffage de l'eau.

Le Luxembourg est particulièrement dépendant du gaz naturel, c'est un fait. Le Luxembourg est, avec Malte et la Belgique, le plus gros importateur d'énergie d'Europe. S'il n'y a pas d'importations directes depuis la Russie pour le Grand-Duché, la majeure partie du gaz consommé dans le pays étant importée de Belgique, on estime toutefois que la part de gaz naturel au Luxembourg qui provient physiquement de Russie est de 13,8 %. Une petite part qui tend encore à se réduire dans un futur proche, l'Europe souhaitant se passer du gaz russe au plus vite en réponse au conflit ukrainien.

Les Vingt-Sept acceptent un compromis sur l'embargo Les dirigeants des 27 pays de l'UE ont trouvé un accord lundi qui devrait permettre de réduire de quelque 90% leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Le Premier ministre Xavier Bettel a salué cette décision.

D'une manière plus globale, le Luxembourg dépend à plus de 50 % du gaz naturel pour satisfaire ses besoins dans le secteur résidentiel. De son côté, l'UE veut repenser notre manière d'utiliser les combustibles. C'est sur ce constat qu'Eurostat a étudié comment chaque pays utilise cette énergie et plus particulièrement comment les ménages la consomment. Il faut d'ailleurs savoir qu'en 2020, les ménages représentaient 27 % de la consommation totale d'énergie dans toute l'UE.

Le Luxembourg se démarque d'ailleurs sur de nombreux plans par rapport à ses voisins européens. Il ressort tout d'abord que 81 % de la consommation d'énergie des ménages luxembourgeois est consacrée au chauffage. C'est le plus haut taux européen et bien au-dessus de la moyenne européenne qui est de 62,8%.

Les proportions les plus faibles d'énergie utilisée pour le chauffage des locaux sont forcément observées dans les pays plus «chauds» comme Malte (19,4 %), le Portugal (30,5 %) ou encore Chypre (37,2 %).

L'UE peut-elle réellement être indépendante? Au vu de sa taille, le Luxembourg est, avec Malte et la Belgique, le plus gros importateur d'énergie d'Europe. Que pensent ces eurodéputés sur l'indépendance de l'UE dans ce secteur?

Si le chauffage des pièces représente donc la majorité de la consommation d'énergie dans les foyers grand-ducaux, le chauffage de l'eau représente quant à lui 7,5 % supplémentaires. Cela constitue, a contrario, le taux le plus faible enregistré dans toute l'Europe. De plus, seulement 0,5 % de la consommation d'énergie est consacrée au refroidissement des habitations, comprenez par là l'utilisation d'une climatisation. Celle-ci ne semble donc pas très répandue dans les habitations du pays.

Enfin, le Grand-Duché est également très en deçà des moyennes européennes concernant l'énergie consommée pour la cuisine (3,3% de l'énergie totale consommée) ainsi que pour l'éclairage des pièces et pour l'alimentation des appareils électriques (7,8%).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.