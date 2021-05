Le ministère de la Santé fait état d'une victime supplémentaire de l'épidémie (813 en tout). Le nombre d'infections actives chute à 1.112 cas dans le pays; chiffre monté jusqu'à 9.686 cas en novembre.

80 nouveaux cas d'infection covid repérés

Le ministère de la Santé fait état d'une victime supplémentaire de l'épidémie (813 en tout). Le nombre d'infections actives chute à 1.112 cas dans le pays; chiffre monté jusqu'à 9.686 cas en novembre.

Depuis fin avril, le phénomène est constant : le nombre quotidien de nouveaux cas covid signalés régresse. Et cela que ce soit en population générale ou, comme l'a indiqué jeudi le ministère de l'Education en milieu scolaire. Et alors que le déploiement des tests rapides monte en puissance (écoles, restaurants entreprises, etc), le ministère précise bien que le résultat de ces analyses ne sera pas pris en compte dans les statistiques officielles. Ainsi, pour l'administration dirigée par Paulette Lenert (LSAP) «les nouvelles infections rapportées se réfèrent uniquement aux personnes dépistées par un test PCR (confirmé en laboratoire)».

Sur les 9.699 derniers tests de dépistage effectués, 80 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité à 0,8%.

69.749 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 32 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (deux de moins que la veille). Parmi eux, 15 se trouvaient en soins intensifs. Sans oublier huit malades pris en charge pour d'autres pathologies, mais infectés eux aussi.

Le Luxembourg a désormais administré 329.390 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 116.725 personnes présentent maintenant un schéma vaccinal complet.

Petite cause, grand effet : plus de cinq millions d'habitants de Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie, ont reçu l'ordre de se confiner à compter de jeudi minuit à la suite de l'apparition d'un foyer covid. Ce confinement de sept jours concerne la ville de Melbourne ainsi que l'Etat de Victoria qui l'entoure, alors que le nombre de cas liés à ce cluster a doublé, passant à 26.

En cause, le variant B.1.617, autrement dit la souche indienne du virus que redoutent les autorités.





