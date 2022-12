78% des victimes de violence gardent le silence

Si 81.000 résidents sont touchés chaque année par des formes de violence, 78% des victimes de ces faits ne demandent pas d'aide autour d'elles.

Laura BANNIER

Qu'elle soit physique, psychologique ou sexuelle, la violence est bien présente au Luxembourg. Chez les résidents âgés de 16 à 74 ans, elle concernerait même une personne sur cinq. C'est ce que révèle le Statec, qui a décortiqué le phénomène dans le cadre d'une étude menée en 2019-2020.

Ainsi, parmi les 5.695 répondants, 20% ont révélé avoir subi une forme de violence au cours des douze mois précédant l'enquête. Et parmi ces victimes, l'immense majorité a gardé le silence. 78% des personnes concernées n'ont pas cherché à obtenir de l'aide pour faire face à leur agresseur.

Plus précisément, seulement 9% des victimes ont poussé la porte d'un commissariat après avoir subi une forme de violence. Les hommes (12%) sont plus nombreux que les femmes (9%) à se rapprocher de la police. Une inégalité que l'institut statistique luxembourgeois explique par le fait que les femmes sont plus souvent agressées par un membre de leur entourage, compliquant l'acte de dénonciation d'un collègue, parent ou ami.

Des faits «pas assez graves»

La proportion de victimes demandant de l'aide auprès d'un professionnel est, en revanche, plus élevée. Une victime sur six, soit 16% des personnes concernées, sont entrées en contact avec des psychologues, des assistants sociaux, des médecins, ou même des prêtres après avoir subi un acte violent. Là, ce sont les femmes (16%), qui semblent s'ouvrir plus facilement que les hommes (14%), bien que le Statec n'estime pas cette différence comme étant «statistiquement significative».

Au-delà de s'interroger sur le comportement des victimes, le Statec a également cherché à l'expliquer. L'étude met en évidence plusieurs freins à la parole des victimes, parmi lesquels le caractère intime des violences. Infligées dans un contexte privé, ces actes le sont souvent sans témoins, de quoi compliquer le déclic des victimes pouvant les pousser à se rendre auprès des agents de police pour dénoncer, voire porter plainte. Notons que, même en l'absence de témoins, les policiers prennent en compte la parole de la personne concernée.

Par ailleurs, un tiers des victimes ayant participé à l'enquête ont minimisé leur agression, estimant que les faits de violence endurés n'étaient «pas assez graves pour solliciter de l'aide».

Alors que 9% des femmes, et 8% des hommes ne savaient pas à qui s'adresser pour demander de l'aide, une victime masculine sur quatre, et une victime féminine sur cinq sont restées silencieuses, pensant qu'il ne leur servirait à rien de contacter une organisation pour obtenir de l'aide. Derrière cette action, sommeille l'idée que les structures d'aide ne seraient pas en mesure de soutenir, de protéger et d'accompagner convenablement les personnes touchées.

De quoi rendre la violence «invisible»? Oui, à en croire l'institut, qui utilise cet adjectif en titre de son rapport. Alors qu'hommes et femmes sont concernés par des agressions physiques, psychologiques et sexuelles dans des proportions similaires, le silence camoufle la visibilité de ce problème sociétal.



Vous êtes victime de violence? Toute victime de violence est invitée à contacter le service violence.lu. À noter qu'une ligne d'écoute téléphonique fonctionne tous les jours, de 12h à 20h, et est accessible au 2060 2060. La police grand-ducale est joignable en permanence au 113.

