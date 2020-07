Transféré sur le site de Belval, le bâtiment de quelque 16.000 m2 répartis sur sept étages doit unifier les différents sites actuels et être opérationnel d'ici à 2024. Le futur ensemble sera réalisé à partir de matériaux durables et sera doté d'une toiture végétalisée.

77 millions pour le futur siège des Archives nationales

Eddy RENAULD Transféré sur le site de Belval, le bâtiment de quelque 16.000 m2 répartis sur sept étages doit unifier les différents sites actuels et être opérationnel d'ici à 2024. Le futur ensemble sera réalisé à partir de matériaux durables et sera doté d'une toiture végétalisée.

Les députés de la Commission des Travaux publics ont évoqué ce jeudi le projet de loi 7600 qui autorise le gouvernement à construire un nouveau bâtiment pour les Archives nationales. Si les plans avaient été dévoilés en mars dernier, le budget est à présent connu: la création d'un nouveau siège à Esch-Belval va coûter 77,2 millions d'euros.



L'enveloppe budgétaire comprend la construction d'un immeuble de 16.000m² répartis sur sept étages ainsi que son équipement et l'aménagement des alentours. Trois quarts du futur bâtiment seront consacrés au dépôt et respecteront les conditions particulières comme notamment une température constante.



Un nouvel outil de travail pour les Archives nationales Les ANLux déménageront dans quatre ans dans un bâtiment flambant neuf sur le site de Belval. Le projet, qui fait la part belle aux énergies renouvelables, a été présenté ce jeudi. Les travaux débuteront au second semestre 2021.

Une jolie somme d'argent certes mais cet investissement est attendu avec une certaine impatience par l'ensemble du personnel. A l'heure actuelle, les archives nationales sont dispersées sur cinq sites différents: le plateau du Saint-Esprit (bâtiment central et un dépôt), Bertrange (dépôt Bourmicht et le centre Hermes) et des locaux à l'Athénée.

De plus les capacités de stockage du nouveau bâtiment, qui couvriront les besoins pour les 25 à 30 prochaines années, vont être augmentées: 105 km linéaires contre 60 actuellement. Les conditions de rangement vont également répondre aux exigences de l'archivage moderne.

Le futur emplacement sur le campus universitaire permettra aussi de créer des synergies avec l’Université du Luxembourg et les différents centres des recherches. Le début des travaux est programmé pour l'année 2021 et la durée est estimée à trois ans.



Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La future façade du site de Belval. La façade sud sera équipée de panneaux photovoltaïques. Le bâtiment s'étale sur sept étages. Le public aura toujours accès au bâtiment. Trois espaces différents lui seront réservées. Le bâtiment s'étale sur sept étages. Le site sera facile d'accès grâce aux transports publics et aux pistes cyclables. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit du bâtiment.





