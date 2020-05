75 résidents rapatriés du Cap-Vert

Mardi, le ministère des Affaires étrangères a organisé un vol de rapatriement pour 170 citoyens européens bloqués sur les îles du Cap-Vert depuis le début de la crise. Parmi eux, 75 Luxembourgeois et résidents, 25 ressortissants français et 11 belges.

(DH) - A la suite des 52 résidents rapatriés à la fin du mois de mars du Cap-Vert via un vol spécial opéré par Luxair, le ministère des Affaires étrangères a organisé mardi un nouveau vol spécial de rapatriement de l'Etat insulaire au Luxembourg. Après des escales à Praia et sur l'île de São Vicente, ce sont 170 citoyens européens, dont 75 Luxembourgeois et résidents, qui ont posé le pied au Findel.

Parmi les autres passagers, 25 ressortissants français, 12 Allemands, 11 Belges, 10 Suisses, 9 Néerlandais, 8 Portugais, 5 Norvégiens, 4 Suédois, 3 Danois, 3 Espagnols, 2 Italiens, 2 Autrichiens et un Finlandais. A l’instar du vol effectué le 25 mars, cette opération a été réalisée à la suite de l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne.

Pour le gouvernement, un résident reste un résident Avec une population constituée à 47% d'étrangers, le Luxembourg ne fait aucune distinction entre ses résidents à rapatrier pendant cette crise de pandémie mondiale. La procédure reste en effet identique pour chacun, qu'il dispose de la nationalité grand-ducale ou non.

A l'arrivée des passagers à l'aéroport du Findel, toutes les dispositions ont été prises, en coopération avec le ministère de la Santé et les différentes ambassades concernées, pour assurer un retour sans difficultés des personnes rapatriées dans leur pays de résidence. A la veille de la journée de l'Europe, célébrée le 9 mai, cette opération «s'inscrit dans un esprit de solidarité et de coopération européennes», a encore indiqué le ministère.

