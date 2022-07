Le ministère de l'Education nationale vient de publier les taux de réussite des différents examens de fin d'études secondaires 2022. Ils sont en léger recul par rapport aux années précédentes.

Etudes secondaires

75% de réussite aux examens de fin d'année

Pascal MITTELBERGER

Sur les 3.483 candidats aux différents examens de fin d'études secondaires au Luxembourg, 2.612 ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite global s'élève donc à 75%, en léger recul par rapport aux dernières années : 76% en 2021, et 78% en moyenne sur la dernière décennie, entre 2012 et 2021.

«Bien que les candidats de l'examen de fin d'études aient vécu trois années scolaires sous l'influence de la pandémie, leurs résultats sont tout à fait honorables et s'inscrivent dans la continuité des années précédentes. Avec leur diplôme en poche, les élèves sont maintenant bien préparés pour leurs futures études ou leur vie professionnelle. Et ceci grâce à l'engagement de toute la communauté scolaire», s'est réjoui le ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Claude Meisch (DP), dans un communiqué.



83% en classique, 68% en général

Il est vrai qu'avec la crise sanitaire, de nombreux adolescents et jeunes adultes - lycéens ou étudiants-, ont connu une période compliquée, qui s'est parfois traduite, pour certains, par des épisodes de déprime voire dépression. Mais cela n'a, semble-t-il, pas affecté la majorité des élèves.

Pour en revenir aux examens de fin d'études secondaires, si l'on rentre dans le détail des résultats, le taux de réussite est de 83% pour l'enseignement classique et 68% pour l'enseignement général.

Les filles plus en réussite

Autre information apportée par le ministère de l'Education nationale : les filles s'en sont mieux sorties que les garçons cette année. «L'analyse comparative par sexe montre que les filles réussissent légèrement mieux que les garçons dans l'enseignement secondaire classique (84% de réussite pour les filles contre 82% pour les garçons). Dans l'enseignement secondaire général, le taux de réussite est de 71% en faveur des filles (contre 64% pour les garçons)», détaille le communiqué.

116 mentions «excellent»

Enfin, concernant les mentions, 116 élèves ont obtenu une mention «excellent» (moyenne égale ou supérieure à 52 points). Ils et elles sont 105 dans l'enseignement classique (8% des néo-diplômés) et 11 dans l'enseignement général (4%). Sur le podium des filières, on trouve la section sciences naturelles-mathématiques sur la plus haute marche (44 mentions «excellent»), devant la section mathématiques-informatique (29) et la section sciences économiques-mathématiques (10).

