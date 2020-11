Compte tenu des imprécisions de certains kits, la direction de la Santé a choisi de limiter leur usage à certains dépistages. Ainsi les seniors et les enfants auront encore intérêt à subir le test PCR en usage jusqu'à présent.

75.000 tests rapides attendus pour le 20 novembre

Vendredi 20 novembre, ce sera un peu Noël avant l'heure pour la direction de la Santé. Car voilà qu'a été confirmée la livraison de la première partie des tests rapides commandés : 75.000 modèles cette fois qui seront immédiatement dispatchés entre les services d'urgence des quatre centres hospitaliers du pays, mais aussi parmi les deux Centres de consultation covid (Kirchberg et Esch), les maisons de soins mais aussi les centres intégrés pour personnes âgées et l’Inspection sanitaire.

Mais en l'état actuel des connaissances, pas question de laisser ces dispositifs (simples d'emploi mais peu sensibles aux faibles charges virales) d'être employé comme dépistage en toutes circonstances. D'où les recommandations d'ores et déjà adressées par l'administration sous la tutelle de la toujours populaire ministre de la Santé, Paulette Lenert. Ces tests antigéniques ne sont à employer prioritairement que pour le diagnostic de patients symptomatiques suspects de covid, «entre le premier et le quatrième jour suivant l’apparition des symptômes».

De même, le petit accessoire pourra être employé auprès de patients symptomatiques suspects de covid à l’entrée d’un service d’urgence d’un hôpital, d’un Centre de consultation ou d’un cabinet médical. Même chose pour le personnel des établissements hospitaliers et des institutions de soins en cas de symptômes légers cette fois; l'idée étant de pouvoir les isoler rapidement en cas de positivité apparaissant via ces tests qui délivrent leur résultat en 20 minutes à peine.

Moins prioritaire, mais pas inutile, ce type d'outil de mesure virale pourra aussi être d'usage dans le cadre du dépistage systématique à intervalles réguliers au sein de «populations à haute densité». Autrement dit sur les campus d’étudiants, foyers et colocations ou communauté carcérale. Voire dans le cadre du dépistage systématique à intervalles réguliers pratiqué auprès des «personnes visitant des communautés à haut risque de transmission».

Est-ce bien utile? Le Dr Trung NGuyen, du Laboratoire national de Santé à qui a été confié d'étudier l'efficacité et la pertinence des tests rapides, le confiait voilà quelques jours : «Ils réagissent à la charge virale mais quand celle-ci est fortement présente dans l'organisme. Donc parfois l'affichage d'un résultat négatif est juste dû à un manque de sensibilité des capteurs alors que l'infection est bien présente». Prudence donc. C'est pourquoi les autorités ne sauraient recommander l’utilisation des tests antigéniques auprès des seniors de plus de 65 ans ou les enfants, notamment.

Pas plus qu'il n'est conseillé de se fier au résultat obtenu dans le cadre d'un dépistage effectué avant la participation à un événement familial, social, sportif ou culturel. Pas question donc d'appuyer une décision quant à la sécurité d’un rassemblement sur le seul affichage des résultats proposé par ces tests.

Après formation, les médecins, infirmiers, laborantins, sage-femmes, assistants sociaux, ergothérapeutes, rééducateurs en psychomotricité et orthophonistes seront habilités à utiliser ces tests. Un groupe étendu désormais aux pompiers volontaires et professionnels affectés au Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) mais aussi aux psychologues, psychothérapeutes et pharmaciens.

A charge pour eux de signaler à l'Inspection sanitaire tout test antigénique positif dans les 24 heures.

