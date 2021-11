Bonne nouvelle pour la police grand-ducale qui cherche à renforcer ses effectifs : les candidats ne manquent pas. Reste que les derniers postulants vont maintenant devoir se plier à de nombreux tests avant d'être retenus parmi les 200 embauchés.

Sécurité

735 volontaires prêts à rejoindre la police

Laura BANNIER

Il s'agit d'un véritable engouement. En deux semaines, la grande campagne de recrutement de la police grand-ducale a intéressé 735 candidats. Parmi elles et eux se trouvent les 200 futurs agents qui feront leur rentrée à l'école de police en mai 2022. La réussite de cette opération fait écho à la volonté du ministre de la Sécurité intérieure d'étoffer les rangs de l'institution qui compte déjà quelque 2.500 personnels.

La police mise sur un recrutement massif Le ministre de la Sécurité intérieure veut étoffer les rangs policiers de 1.000 nouveaux agents en cinq ans. Un souhait mais la carrière sous l'uniforme n'attire pas autant pour le moment.

En octobre dernier, Henri Kox (Déi Gréng) avait annoncé le recrutement extraordinaire d'un millier de nouveaux fonctionnaires d'ici 2026. Un plan quinquennal qui démarre bien, même si maintenant les aspirants policiers vont devoir passer toute une batterie de tests.

Car avant de pouvoir effectuer leurs premiers pas sous l'uniforme, les prétendants s'aligneront d'abord à une épreuve sportive. Celle-ci consiste en un enchaînement d'exercices à réaliser en un temps imparti, sous peine d'élimination directe.

Les premiers admis devront ensuite passer des tests informatisés, en français et en allemand. Y est désormais ajouté un test de culture générale, là aussi dans les deux langues. Cette épreuve vise à évaluer les connaissances des futures recrues sur le Luxembourg et l'organisation de la police elle-même.



L'ultime étape, composée d'un test psychologique éliminatoire ainsi que d'un entretien en luxembourgeois, permettra de départager les candidats restants. Les 200 premiers du classement final seront ensuite invités à passer un examen médical. Enfin, une enquête de moralité achèvera ce «parcours du combattant» qui débouchera sur l'admission en stage. En espérant que d'ici là, ce long processus ne décourage pas les bonnes volontés.

La police grand-ducale n'est pas la seule à tenter d'attirer à elle plus de monde. Il en est de même pour l'armée et le corps grand-ducal d'incendie et de secours. La première pour grossir d'une cinquantaine de soldats chaque année; la seconde recherchant 300 sapeurs avant 2025.

