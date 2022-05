Cette espèce de tortue menace la faune et la flore luxembourgeoises, ce qui a poussé les autorités à prendre des mesures concrètes.

Luxembourg

Environnement au Luxembourg

73 tortues exotiques envahissantes euthanasiées

Simon Laurent MARTIN

La réserve naturelle «Haff Réimech» située sur le territoire de la commune de Schengen est un véritable havre de nature doté d'un écosystème particulièrement varié et intéressant. Toutefois, cet écosystème fragile est mis à mal par certaines espèces d'animaux exotiques qui n'ont rien à y faire. C'est notamment le cas de la tortue Trachemys scripta qui est considérée au niveau européen comme une espèce exotique envahissante.

Et pour cause, cette dernière est responsable en partie de la destruction de la faune et de la flore locales. Ainsi, la présence de cette tortue met en péril la survie du triton crêté, qui est déjà une espèce plus que menacée. D'une manière générale, elle agit comme un prédateur sur les petits invertébrés ainsi que sur les vertébrés. Mais ce n'est pas tout puisque cette tortue, originaire du continent américain, est également dangereuse pour l'homme puisqu'elle répand également des bactéries dangereuses comme des salmonelles.

Des abandons de particuliers

Comment se fait-il que ces tortues se retrouvent donc sur le territoire luxembourgeois et ce, en toute liberté? Dans les faits, il s'agit la plupart du temps de tortues achetées illégalement par des particuliers. N'ayant plus le temps de s'en occuper ou pour toute autre raison, ces derniers prennent la décision de s'en débarrasser, provoquant donc un réel danger pour la faune et la flore luxembourgeoises.

Face à ce phénomène, le Luxembourg a bien entendu dû agir rapidement. Plusieurs pistes ont été étudiées par l'administration vétérinaire afin de trouver la méthode la plus respectueuse du bien-être animal. L'idée de construire une sorte de «sanctuaire» pour cette espèce de tortue avait même été avancée. Toutefois, la longévité de l'animal (30 ans) rendait impossible de trouver une structure suffisamment grande et adaptée pour permettre cela.

Des «pièges à tortues»

Les autorités ont donc dû se résoudre à l'euthanasie des espèces capturées. C'est ainsi que des «pièges à tortues», qui flottent sur le lac, sont installés depuis plusieurs années. Une fois capturées, les tortues sont ensuite euthanasiées par un vétérinaire. Une décision qui a poussé le député Marc Goergen (Parti Pirate) à interroger la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (déi Gréng) sur la question.

Cette dernière a expliqué que depuis 2018, 73 tortues ont été capturées. «72 d'entre elles ont été euthanasiées tandis qu'une seule est morte d'une cause naturelle», a-t-elle détaillé. «Il n'y a pas d'étude scientifique sur la population totale de tortues sur le site», a-t-elle ajouté.





La ministre a également précisé que la réserve naturelle «Haff Réimech» est le seul endroit où des pièges ont été installés. «Cependant, il est prévu de placer des pièges dans d'autres zones hautement prioritaires. Par exemple dans les réserves naturelles et là où les espèces prioritaires sont menacées par les tortues.»

