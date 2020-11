Du 9 au 15 novembre, le virus n'a pas fait de détails contaminant écoliers, lycéens, professeurs et personnels scolaires. Sur la semaine, les 0-19 ans représentaient près de 18% des nouveaux cas positifs.

719 cas covid en une semaine à l'école

L'école n'échappe pas -hélas- à l'envol des cas de contamination qui frappe toute la société luxembourgeoise. Comme le restant de la population, scolaires et enseignants voient ainsi le covid-19 s'immiscer dans leur quotidien. Tant du point de vue de leur santé que de l'organisation de l'enseignement. Sur tout le pays, près de 690 classes auront ainsi connu un cas ou plus de covid. Dernier exemple en date : la fermeture de 28 classes de l'école de Steinsel. Une décision prise jusqu'au 24 novembre décidée sitôt la découverte de 10 cas positifs dans l'établissement (huit enseignants et deux élèves).

Le bilan de la semaine dernière (9 au 15 novembre) voit désormais le virus progresser partout, dans le fondamental comme dans les lycées du secondaire, dans le public comme dans le privé, auprès des jeunes comme de leurs encadrants adultes. D'où ce résultat jamais atteint de 719 nouveaux cas dépistés en sept jours.

A dire vrai, la seule et maigre consolation des constats effectués sur l'ensemble des groupes scolaires est, qu'avant le cas de Steinsel, aucune chaîne d'infection n'avait été constatée. De quoi faire dire au ministère de Claude Meisch que «les infections à l'école restent donc sous contrôle». A chacun d'en juger...



Dans son rapport hebdomadaire, paru mercredi soir, le ministère évoque pourtant déjà que plusieurs «cas potentiels de scénario 4» (autrement dit : contamination en chaîne dans une classe ou un établissement) sont actuellement analysés pour la semaine en cours.

Des changements à venir

Mardi, à l'heure d'évoquer la possible adoption de nouvelles mesures sanitaires, le Premier ministre et la ministre de la Santé avaient précisé que les textes (probablement) soumis au vote des députés lundi ne comporteraient pas de chapitre sur la vie scolaire. Par contre, Xavier Bettel et Paulette Lenert avaient bien précisé que si le projet de loi était décidé, en parallèle, le ministre de l'Education prendrait «certaines mesures valables, ensuite, jusqu'aux vacances de Noël».

Il s'agirait probablement de la réorganisation des cantines scolaires, le gouvernement ne souhaitant pas plus de deux personnes par table. Mais il serait aussi question du retour des apprentissages à distance, mais aussi d'un système alternatif d'enseignement (mi-présentiel, mi-à domicile) «pour les classes supérieures du lycée d'abord», avait-il été précisé.





