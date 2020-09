70 nouvelles infections, 21 personnes hospitalisées

Les «chiffres covid» communiqués ce vendredi font état de 70 nouveaux cas positifs détectés parmi les 8.836 tests effectués sur les dernières 24 heures. Des chiffres en hausse, alors que les décès (124) et les hospitalisations (21) restent par contre stables.

Luxembourg 2 min.

Alors que la rentrée scolaire se profile, le ministère de la Santé annonce ce vendredi 70 nouvelles infections dépistées parmi les résidents - soit un ratio de 11,18/100.000 habitants, tandis que 8.836 tests de dépistage ont été réalisés entre jeudi et vendredi. En tout, ce sont 721.098 tests qui ont été pratiqués sur les résidents depuis le début de l'épidémie au Luxembourg. Une tendance qui à la hausse en cette fin de semaine, après les 48 cas enregistrés mercredi et 65 jeudi. Les autorités dénombrent 614 infections actives, alors que 6.421 personnes sont elles considérées comme guéries.

Six mois après le début de la pandémie et alors que la Task Force covid-19 avait prédit une hausse des infections au Luxembourg en ce mois de septembre, le Luxembourg affiche un total de 8.586 cas. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le nombre de décès au pays n'a pas bougé depuis le 17 août. A l'heure actuelle, la pandémie a causé la mort de 124 personnes au Grand-Duché depuis le 12 mars, essentiellement des octogénaires. Le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 67 décès.



Enfin concernant les hospitalisations, elles restent stables par rapport à jeudi: 21 personnes sont actuellement prises en charge par les services médicaux, dont une dans un service de soins intensifs. Enfin, le taux de reproduction effectif du virus est passé à 1,1.

A l'échelle de la planète, la pandémie a fait au moins 910.300 morts depuis son apparition, selon un bilan établi ce vendredi par l'AFP. Par ailleurs, plus de 28.221.090 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués, dont au moins 18.803.600 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 191.802 décès pour 6.397.547 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 129.522 morts pour 4.238.446 cas, l'Inde avec 76.271 morts (4.562.414 cas), le Mexique avec 69.649 morts (652.364 cas), et le Royaume-Uni avec 41.608 morts (358.138 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 92 décès pour 100.000 habitants.

