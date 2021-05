La ministre de la Santé s'est félicitée mercredi de l'amélioration de la situation sanitaire, due selon elle à la vaccination. Mais les retards de livraison d'AstraZeneca et Johnson & Johnson pourraient freiner ce progrès.

70% de vaccinés d'ici juillet

(m.d. avec Danielle Schumacher) La campagne de vaccination porte ses fruits au Luxembourg, à en croire les derniers chiffres présentés mercredi par Paulette Lenert (LSAP). La ministre de la Santé s'est même dite «optimiste» quant à l'évolution de la situation sanitaire dans le pays, assurant que «presque tous les critères vont dans la bonne direction».

En effet, en l'espace de six jours le nombre de nouvelles infections a diminué de 19% entre le 10 et le 16 mai. Une tendance également observée du côté des hospitalisations et de la mortalité, et le Luxembourg Institute for Science and Technology dans les stations d'épuration, qui évoque une «prévalence modérée» du virus dans les eaux usées.

Une amélioration globale de la situation sanitaire que Paulette Lenert attribue, entre autres, à la vaccination: un tiers des résidents ont officiellement reçu les deux doses vaccinales. La ministre de la Santé estime que 70% des adultes du Luxembourg devraient être vaccinés «d'ici début juillet». De fait, 305.000 personnes devraient avoir reçu au moins une dose de sérum.

Mais de possibles retards de livraison pourraient amener les autorités sanitaires à revoir ce chiffre à la baisse. Les deux laboratoires, AstraZeneca et Johnson & Johnson ne se sont pas encore engagés sur le nombre de doses possiblement livrables au mois de juin, indique d'ailleurs le ministère de la Santé. Au point qu'à peine ouvert au Kirchberg, le sixième centre de vaccination du pays pourrait être amené à fermer ses portes.

Très peu d'effets indésirables Les autorités sanitaires ont également indiqué que seules 1.355 personnes se sont plaintes d'effets secondaires suite à l'injection du sérum anti-covid. Soit 0,7% des personnes vaccinées. Pour la majorité d'entre elles, il s'agit de symptômes très légers.

