Pour protéger les chauffeurs de bus face aux agressions, l'Etat a mis en place dans son budget 2023 une enveloppe de 7 millions d'euros pour financer l'installation de cabines. Un quart du réseau RGTR a déjà été équipé d'un tel dispositif.

Sécurité dans les lignes RGTR

7 millions d'euros prévus pour les cabines de bus

Des cabines de bus pour protéger les chauffeurs de bus face aux agressions. Au mois d'août dernier, le ministre François Bausch (déi gréng) avait déjà annoncé la mise en place d'une telle mesure pour l'année 2023. Vendredi 13 janvier, lors d'un comité de pilotage sécurité dans les transports publics, le ministère de la Mobilité a annoncé que sur les 1.045 bus du réseau RGTR, 236 étaient déjà équipés d'une cabine. Cela représente près d'un quart des véhicules RGTR en circulation.

Quand seront équipés les trois quarts restant du réseau RGTR de ces habitacles? «La vitesse d’équipement pour le reste de la flotte dépend des commandes et livraisons qui sont effectuées par les entreprises de transport», répond le service communication du ministère.

Le LCGB qui avait plaidé pour l'installation de ces parois se dit «satisfait» que sa revendication soit appliquée. «Mais après la mise en place des caméras de vidéosurveillance et des boutons d'urgence, c'est triste d'en arriver là. Le Luxembourg arrive au même problème d'agression et de vandalisme que les grandes capitales européennes comme Paris et Berlin», regrette Paul Glouchitski, secrétaire syndical du LCGB en charge des transports. «L'insécurité n'est pas seulement présente dans les transports, mais aussi dans les hôpitaux et dans la société. Ce phénomène s'est accentué depuis la pandémie».

En 2022, 237 agressions sur agents (bus, train, tram) ont été recensées par le ministère de la Mobilité. Ce sont 55 agressions constatées en plus par rapport à l'année 2021. Mais cette hausse l'année dernière est à prendre avec précaution selon le cabinet de François Bausch. Il cite plusieurs facteurs à prendre en considération.

Parmi eux, la simplification du signalement d'un incident par la digitalisation du formulaire «CIS» (constat incident sûreté) en été 2022 auprès des CFL. Cet outil permet «l'établissement des statistiques nationales détaillées et presque en temps réel, la détection précise de points chauds (gares, arrêts ou lignes) permettant ainsi de prendre des mesures spécifiques en collaboration avec la police.» La digitalisation des constats d’incidents sera également étendue sur le reste du réseau (RGTR, AVL, TICE et Luxtram) «avant l'été 2023».

Si le nombre d'incidents est en hausse, cela est également à mettre en perspective avec la hausse du nombre de passagers par rapport aux années covid 2020 et 2021, considère le ministère de la Mobilité. Celui-ci estime comme Paul Glouchitski que la propension à la violence a augmenté suite au contexte de la pandémie.

Combien coûteront les cabines?

Le ministère ne s'est pas avancé sur un coût précis pour les cabines de bus: «Cela dépend par exemple si la cabine est intégrée lors de la construction du bus et aussi du verre utilisé. Il appartient aux exploitants d’autobus de chiffrer le coût supplémentaire qui devra être intégré dans le coût d’exploitation. Les modalités ne sont pas encore achevées.» Pour financer l'installation de ce dispositif, l'Etat a prévu une enveloppe de 7 millions d'euros au budget 2023.»

En avril 2022, dans une réponse parlementaire adressée au député Fernand Kartheiser (ADR), François Bausch avait estimé qu'une telle installation pourrait coûter «selon les modèles et le niveau de sécurité entre 1.000 et 17.000 euros par cabine pour un nouveau bus, voire plus en cas de rééquipement».



Outre les cabines de bus, une autre mesure avait été déjà actée en décembre dernier pour lutter contre les agressions envers les chauffeurs de bus. Le ministre de la Sécurité intérieure avait alors annoncé un renforcement des patrouilles de police sur les lignes les plus sensibles. «La formation pour la police dure deux ans, cela va prendre du temps», temporise pour sa part Paul Glouchitski, représentant du LCGB.

Quelles lignes disposeront de ce dispositif? «En collaboration avec la police grand-ducale, des contrôles seront organisés au moment venu. Cela concerne bien entendu aussi le réseau RGTR et dépendra des incidents signalés», fait savoir le ministère de la Mobilité. Celui-ci indique également que près de 130 autobus du réseau RGTR sont équipés de caméras de vidéosurveillance.

