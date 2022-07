Les paramètres sociaux ont été adaptés ce vendredi 1er juillet. Seules les allocations familiales augmentent. Celles-ci ont été majorées de 2,5%.

Augmentation des allocations familiales

7 euros en plus par enfant chaque mois pour les familles

Dès ce mois de juillet, les parents vont toucher près de 7 euros-6,96 euros exactement- en plus par enfant chaque mois. Les paramètres sociaux ont en effet été adaptés le 1er juillet.

Index reporté mais allocations familiales augmentées Dès ce mois de juillet, une majoration de 2.5% des allocations familiales sera opérée.

Les montants des allocations familiales sont adaptés au coût de la vie et sont indexés en fonction de l'inflation depuis l’automne dernier. «L’adaptation des allocations familiales s’effectue le mois qui suit son déclenchement», a précisé l'institut national de statistiques la semaine dernière. C'est déjà la troisième augmentation des montants en l'espace de sept mois.

Dans le nouveau système, applicable depuis le 1er août 2016, le montant alloué à chaque famille par enfant et par mois s'élève désormais à 285,41 euros. Depuis avril, cette somme était de 278,45 euros. Cela représente donc une hausse de presque 7 euros.

411,53 euros pour cinq enfants

Les montants augmentent également ce mois-ci pour les familles concernées par l'ancien système. Pour une famille comptant deux enfants, la somme mensuelle est de 320,11 euros (+15,61€). Pour une fratrie de trois enfants, le montant s'élève à 370,90 euros (+27,14€). Les parents à la tête d'une famille nombreuse vont recevoir à partir de mois-ci 396,34 euros (+38,67€) pour quatre enfants et 411,53 euros pour cinq enfants (+50,17 euros).

Parmi les paramètres sociaux, seules les allocations familiales ont été augmentées, comme prévu par l'accord tripartite. La majoration est de 2,5%.



Notons cependant que les résidents recevront ce mois-ci un «crédit d'impôt énergie», qui fait lui aussi partie du paquet de mesures mis en place par le gouvernement pour compenser la flambée des prix de l'énergie.

Un autre montant versé dès ce mois-ci

Ce crédit s'élèvera à 84€ par mois, pour les personnes ayant un salaire ou une pension compris entre 936€ et 44.000€ par an. Pour la tranche de revenus de 44.001€ à 68.000€ par an, ce crédit sera d'au moins 76€ par mois. Pour les salaires et pensions dépassant 100.000€ par an, le crédit sera réduit progressivement à 0.

Le crédit d'impôt énergie sera versé pour la première fois ce mois-ci. Le versement se poursuivra jusqu'en avril, au moment du déclenchement du prochain index.

