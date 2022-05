68 blessés secourus par les pompiers sur le parcours

Mobilisés en nombre à l'occasion de l'ING Night Marathon ce samedi soir, les pompiers luxembourgeois ont porté secours à 68 personnes lors de l'événement.

Mobilisés en nombre à l'occasion de l'ING Night Marathon ce samedi soir, les pompiers luxembourgeois ont porté secours à 68 personnes lors de l'événement.

Plus de 200 professionnels du CGDIS (Corps grand-ducal d'incendie et de secours) étaient déployés dans les rues de la capitale, ce samedi 28 mai, à l'occasion de la quinzième édition de l'ING Night Marathon. Un poste médical avancé a été mis en place par les pompiers, qui ont effectué ces interventions sous le commandement du centre de gestion des opérations du CGDIS.

De 14h30 jusqu'à une heure du matin, les pompiers ont répondu présent pour garantir la sécurité des participants et des spectateurs. Et heureusement, car les services de secours ont porté assistance à pas moins de 68 personnes tout au long du parcours. Parmi elles, on compte même un blessé grave, selon un bilan publié ce dimanche matin. La nature des blessures de cette personne n'a, en revanche, pas été précisée.

Au total, 56 étaient des coureurs, tandis que les 12 autres personnes ayant fait appel aux pompiers étaient des spectateurs. En plus de leur mobilisation sur le long du parcours, les pompiers ont également mis en place un dispositif de stand-by dans leur caserne, et ce, pendant toute la durée de la manifestation. L'objectif: pouvoir intervenir le plus rapidement possible en cas d'urgence sur l'événement.

