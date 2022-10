L’électromobilité fait un pas de plus avec le premier appel à projets accordant des aides financières aux entreprises qui investissent dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques. 29 projets ont été retenus.

672 nouvelles bornes électriques subventionnées

L’électromobilité fait un pas de plus avec le premier appel à projets accordant des aides financières aux entreprises qui investissent dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques. 29 projets ont été retenus.

Répartis sur l’ensemble du territoire national, les projets retenus ont été déposés par «19 entreprises, dont 3 petites entreprises, 3 moyennes entreprises et 13 entreprises de grande taille». Ainsi, le montant total de l’aide accordée par l’État représente plus 4,5 millions d’euros, pour un total de 672 bornes subventionnées.

510 bornes seront à usage privé, tandis que 20 seront accessibles au public durant les heures d’ouverture du parking de l’entreprise et enfin 142 accessibles au public 24h/24 et 7j/7. «La capacité de charge totale de ces bornes est de 25.847 kW», peut-on lire dans le communiqué.

Pour tout ceci, les entreprises concernées bénéficieront d’une subvention allant jusqu’à 50% des investissements liés au déploiement des bornes de charge dont la capacité de charge sera au moins égale à 175 kilowatts.

Les entreprises luxembourgeoises sont prêtes pour relever le défi de l’électromobilité. Claude Turmes, ministre de l'Energie

Le ministre de l’Énergie, Claude Turmes (déi Gréng), se félicite d’ailleurs de l’issue de ce premier appel d’offres. Selon lui, ces «résultats démontrent que les entreprises luxembourgeoises sont prêtes pour relever le défi de l’électromobilité». «Chaque nouvelle borne de charge installée sur notre territoire contribue à perfectionner la densité de notre réseau de points de recharge, qui est déjà parmi les plus denses en Europe. Les 672 bornes de charge supplémentaires, dont 44 sont des bornes de charge rapides, permettront d’accompagner de manière adéquate le déploiement de véhicules électriques supplémentaires», assure-t-il.

De son côté, le ministre de l’Économie Franz Fayot (LSAP) assure qu’en «soutenant financièrement les entreprises qui déploient des infrastructures de charge, cet instrument d’aide contribue à la décarbonation des transports et au développement de l’électromobilité au Luxembourg. Les 29 projets subventionnés s’inscrivent dans les efforts gouvernementaux pour atteindre les objectifs de la transition énergétique.»

Un prochain appel à projets pour début 2023

Ouvert aux entreprises de toutes tailles souhaitant investir dans des projets d'infrastructures de charge, le prochain appel à projets sera lancé en début de l’année 2023.

Pour rappel, il existe un autre régime d'aide réservé aux petites et moyennes entreprises (PME). «Sur simple demande, les PME peuvent bénéficier d'une subvention allant jusqu'à 50% des coûts liés aux bornes de charge et jusqu'à 60% des coûts liés au raccordement au réseau électrique. Cette aide est plafonnée à 60.000 euros pour les coûts de raccordement au réseau électrique et à 40.000 euros pour les autres coûts liés au déploiement par entreprise».

