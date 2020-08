Le bilan quotidien des contaminations publié ce vendredi par le ministère de la Santé fait état de 67 nouveaux cas en 24 heures, période au cours de laquelle plus de 6.000 tests ont été réalisés. 40 personnes sont désormais hospitalisées.

67 nouvelles infections et davantage d'hospitalisations

Les autorités sanitaires ont annoncé, ce vendredi, 67 nouvelles infections au covid-19, lors des dernières 24 heures, soit quatre de moins que la veille, alors que le nombre de décès se maintient à 174. Le ministère de la Santé a fait état de 59 personnes positives (asymptomatiques ou non) chez les résidents. Ce qui représente un taux de 9,42 personnes pour 100.000 habitants.

Au total, depuis le début de la pandémie, le Luxembourg a identifié 7.704 cas de covid-19. En outre, sur les dix centres de dépistage actuellement en service dans le cadre du Large scale testing, 6.062 tests ont été pratiqués lors des dernières 24 heures, dont 4.950 sur des résidents.

Le nombre de tests effectués s'élève désormais à 712.335. Les tests effectués plusieurs fois sur une même personne sont pris en compte dans ce bilan.



En ce qui concerne les hospitalisations, le nombre de patients covid-19 actuellement admis dans un établissement augmente de six personnes pour atteindre la barre des 40 prises en charge, comme voici 11 jours. Trois patients sont toujours en réanimation.



Au niveau mondial, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 793.847 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce vendredi vendredi à 11h. Plus de 22.734.900 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas avec 174.290 décès pour 5.575.386 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Viennent ensuite le Brésil avec 112.304 morts, le Mexique avec 59.106 morts, l'Inde avec 54.849 morts et le Royaume-Uni avec 41.403 morts.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient vendredi 252.233 décès, l'Europe 212.135. L'Ethiopie est le pays où les contaminations accélèrent le plus (+82%, 1.400 nouveaux cas par jour), parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens en moyenne au cours de la semaine écoulée. Suivent la France (+50%, 2.900), l'Espagne (+48%, 5.800), l'Ukraine (+33%, 1.800), le Bangladesh (+28%, 3.100), l'Allemagne (+26%, 1.200) et l'Irak (+20%, 4.100).

A l'inverse, les plus fortes décrues sont observées au Japon (-25%, 900 nouveaux cas par jour), au Panama (-23%, 800), en Afrique du Sud (-22%, 3.900), au Mexique (-12%, 5.400) et au Chili (-12%, 1.700).

