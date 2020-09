Si le nombre de cas de covid-19 a légèrement diminué au cours des dernières 24 heures, le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi que 26 personnes sont à l'hôpital dont trois en soins intensifs.

Luxembourg 2 min.

67 contaminations et trois personnes en soins intensifs

Si le nombre de cas de covid-19 a légèrement diminué au cours des dernières 24 heures, le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi que 26 personnes sont à l'hôpital dont trois en soins intensifs.

Alors que Paulette Lenert (LSAP) a présenté ce jeudi matin les grands axes de la deuxième phase du «large scale testing» qui est programmée au pays durant l'automne, 67 infections ont été enregistrées après l'analyse de 6.100 tests. Il s'agit du deuxième jour de rang qu'une diminution des cas est constatée après les 100 cas constatés mardi et les 74 de mercredi. Par contre, le taux de reproduction du virus continue à augmenter quelque peu, il est passé de 1,32 à 1,34.

Le Luxembourg affiche un total de 9.585 cas depuis le début de la pandémie. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Par contre, le nombre de décès au pays n'a plus bougé depuis le 17 août, soit un peu plus d'un mois. A l'heure actuelle, la pandémie a causé la mort de 124 personnes au Grand-Duché depuis le 12 mars, essentiellement des octogénaires. Le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 68 décès.



Par contre le nombre de personnes à l'hôpital a quelque peu augmenté depuis mardi. Si 22 personnes étaient hospitalisées mercredi, ce chiffre est passé à 26 ce jeudi mais surtout, trois patients se retrouvent en soins intensifs (+2 au cours des dernières heures).

A noter qu'à l'étranger, l'Union européenne a appelé les Etats membres à durcir leurs mesures de contrôles «immédiatement» face aux nouveaux foyers d'épidémie, au lendemain de l'annonce de nouvelles restrictions en France qui ont provoqué stupeur et colère dans la région de Marseille.

De tests et traçages accrus en passant par une surveillance sanitaire renforcée et des capacités hospitalières suffisantes, «tous les Etats doivent déployer immédiatement et à temps des mesures aux premiers signes de nouveaux foyers potentiels», a averti la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides. «Dans certains Etats, la situation est désormais pire qu'au pic (de l'épidémie) en mars. C'est une cause de préoccupation», a-t-elle dit.

L'Agence européenne chargée de surveiller les épidémies a fait état jeudi de sa «grande inquiétude» pour sept pays de l'UE (Espagne, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Hongrie, République tchèque et Malte). Ces Etats affichent «une proportion plus élevée de cas graves ou d'hospitalisation», avec une hausse de la mortalité «déjà observée» ou «qui pourrait l'être bientôt», s'est inquiété le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.