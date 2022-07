Nouvelle caserne, pandémie, inondations... Le CGDIS présente le bilan d'une année historique.

Luxembourg 6 min.

CGDIS

67.000 interventions en 2021

Glenn SCHWALLER Nouvelle caserne, pandémie, inondations... Le CGDIS présente le bilan d'une année historique.

«L'année 2021 fera date dans l'histoire du CGDIS». C'est par ces mots que Lydie Polfer (DP), présidente du conseil d'administration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), a introduit jeudi matin la présentation du rapport annuel.

A la découverte de la nouvelle caserne de pompiers C'est la fierté du CGDIS: le nouveau Centre National d'Incendie et de Secours. Jeudi, le bâtiment a été inauguré en grande pompe après cinq ans de travaux.

Pour justifier cette estimation, Mme Polfer a cité la mise en service du Centre national d'incendie et de secours (CNIS) au boulevard Kockelscheuer. Le nouveau cœur des forces de secours luxembourgeoises à Gasperich, qui a coûté environ 141 millions d'euros, a été mis en service progressivement l'année dernière et regroupe aujourd'hui sous un même toit les forces d'intervention du CGDIS, la centrale d'appel d'urgence ainsi que les forces de secours de la ville de Luxembourg.

Nouvelle caserne de pompiers à Gasperich

Lydie Polfer se souvient encore avec plaisir du 12 septembre de l'année dernière, lorsque les forces d'intervention de la Ville de Luxembourg ont quitté leur ancien domicile de la route d'Arlon pour emménager dans la nouvelle caserne de Gasperich lors d'un cortège festif.

«C'était un moment très émouvant, beaucoup de gens se tenaient le long des rues et applaudissaient», a déclaré la bourgmestre de la ville de Luxembourg. «Cela montre que les gens savent ce qu'ils doivent aux services de secours», a poursuivi l'élue du DP. «Mais nous ne sommes bien sûr pas seulement présents ici, mais dans tout le pays», a ajouté Mme Polfer.

Cinq accidents et un blessé grave près de Grosbous Le CGDIS a dû intervenir sept fois au total au cours des dernières heures.

Ainsi, l'année dernière, de nouvelles casernes ont été mises en service à Redange et à Mensdorf. Actuellement, des constructions sont en cours à Saeul, Vianden et Wormer. Une nouvelle caserne est également en cours de construction à l'aéroport de Findel, qui ne doit pas seulement couvrir les besoins du trafic aérien, mais aussi desservir les localités environnantes comme Senningerberg ou les quartiers luxembourgeois de Hamm et Kirchberg.

7.300 interventions de plus qu'en 2020!

En ce qui concerne le nombre d'interventions du CGDIS, l'année dernière a connu une nette augmentation par rapport à l'année précédente. Près de 230.000 appels d'urgence ont été reçus en 2021 et les secouristes du Corps grand-ducal d'incendie et de secours ont dû intervenir à 67.005 reprises. Cela correspond à une augmentation de plus de 7.300 interventions par rapport à l'année précédente, qui était pourtant encore plus marquée par la pandémie.

80% de ces interventions avaient pour motif l’«intervention sur des personnes». On entend par là les opérations de sauvetage de personnes effectuées en ambulance. Les accidents de voiture ou les incendies représentent en revanche une part nettement moins importante.

Un bateau du CGDIS blesse grièvement une personne Les faits se sont déroulés lundi après-midi, aux alentours de 17h, au lac d'Esch-sur-Sûre.

12% de ces interventions de personnes sont à nouveau ce que l'on appelle des transports de malades, qui ne sont pas de véritables urgences, comme l'a expliqué le directeur général du CGDIS, Paul Schroeder. «Il s'agit d'interventions pour lesquelles les gens s'adressent à nous parce qu'ils n'arrivent pas à joindre leur médecin de famille, par exemple, et qu'ils ne voient pas d'autre solution que d'appeler les urgences», a déclaré Paul Schroeder. Il propose comme solution une campagne d'information qui pourrait expliquer dans quels cas l'appel d'urgence est vraiment nécessaire et dans quels cas il faudrait plutôt utiliser des services alternatifs.

Les inondations entraînent 1.500 interventions en 24 heures

Le SAMU est quant à lui intervenu environ 8.000 fois l'an dernier. Le Centre de gestion des opérations (CGO) a dû être activé pas moins de 20 fois en 2021, notamment à la suite des inondations de juillet dernier.

Celles-ci ont posé d'énormes défis aux équipes de secours du CGDIS. Ainsi, à la mi-juillet, les forces d'intervention ont enregistré pas moins de 1.500 interventions ainsi que 8.400 appels d'urgence en 24 heures. «C'est quatre fois plus que les jours normaux», a déclaré Paul Schroeder, directeur général du CGDIS. Toutes les unités de secours du CGDIS, soit plus de 100, ont été mobilisées dans le cadre des inondations. 560 personnes ont été évacuées dans le pays et 27 personnes ont été sorties de situations potentiellement mortelles.

Les inondations de juillet dernier, comme ici à Echternach, ont posé d'énormes défis aux équipes de secours. Photo: Guy Jallay/LW-Archive

«Les inondations ont montré à quel point il était important et juste de réorganiser les services de secours au niveau national», a expliqué Mme Polfer, qui a en outre souligné que des secouristes luxembourgeois avaient également aidé à combattre les conséquences des fortes pluies dans les pays voisins. Six secouristes luxembourgeois sont intervenus en Belgique et 70 en Allemagne, notamment dans la vallée de l'Ahr, qui a été particulièrement touchée par les inondations.

Mais la pandémie a par ailleurs continué à occuper le CGDIS l'année dernière, par exemple en raison des nombreux bénévoles postés dans les centres de vaccination pour pouvoir intervenir auprès des patients en cas d'apparition d'effets secondaires.

Le regard tourné vers l'avenir, l'orientation vers le Plan national d'organisation des secours (PNOS) domine. L'objectif principal de ce plan est d'arriver sur place dans les 15 minutes suivant la réception de l'appel d'urgence dans 90 à 95 % des cas sur l'ensemble du territoire. Lors de la présentation du rapport annuel du CGDIS l'année dernière, il a été expliqué que cet objectif n'était alors atteint que dans 87 % des interventions. Cette année encore, on se situe dans cette fourchette, comme l'a expliqué Schroeder jeudi. Il n'y a donc pas de progrès à signaler.

Problèmes de recrutement

Pour atteindre les objectifs du PNOS, il faudrait en effet davantage de bénévoles, comme l'a expliqué Alain Becker, vice-président du conseil d'administration. Mais des problèmes se posent au niveau du recrutement de nouveau personnel, pour lequel on est en concurrence directe avec d'autres employeurs comme la police ou l'armée, qui sont à la recherche de profils de collaborateurs similaires.

Actuellement, entre 30 et 40 postes ne sont pas pourvus au CGDIS. L'objectif est malgré tout de recruter 50 nouveaux pompiers professionnels par an d'ici 2025, selon Becker. Les exigences ont été légèrement revues à la baisse, notamment en ce qui concerne les connaissances linguistiques, afin de pouvoir s'adresser à davantage de candidats potentiels.

Plus de 6.800 intervenants

Actuellement, 6.852 intervenants sont au service du CGDIS, dont 552 sont des sapeurs-pompiers professionnels. 3.346 sont des volontaires et 1.531 sont des vétérans. À cela s'ajoutent plus de 1.100 membres des jeunes sapeurs-pompiers ainsi que des employés dans le domaine technique et administratif. Environ 80% des secouristes du CGDIS sont des hommes, la moyenne d'âge est d'un peu plus de 40 ans.

Cet article est paru pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.