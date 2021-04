Ce ne sont pas les infractions qui ont manqué en 2019. Aussi, police grand-ducale, agents communaux et douaniers ont-ils dû plus souvent sortir le carnet de contraventions. De quoi rapporter 4,7 millions d'euros à l'Etat.

656.000 avertissements taxés dressés en un an

Patrick JACQUEMOT Ce ne sont pas les infractions qui ont manqué en 2019. Aussi, police grand-ducale, agents communaux et douaniers ont-ils dû plus souvent sortir le carnet de contraventions. De quoi rapporter 4,7 millions d'euros à l'Etat.

Encore trop tôt pour avoir les chiffres 2020, mais le ministre de la Sécurité intérieure vient de donner le détail des avertissements taxés dressés dans le pays en 2019. Et Henri Kox (Déi Gréng) d'annoncer : 650.691 amendes établies par les agents de la police grand-ducale et les agents communaux. L'administration des douanes sortant le carnet de souches à 5.674 reprises sur ces mêmes douze mois. Un total qui, sur le pays, aura augmenté de 64% en six ans. La question étant de savoir si ce sont les contrevenants qui se sont multipliés ou la sévérité qui s'est accrue...

Des agents municipaux transformés en auxiliaires de police En discussion depuis 2008, l'idée de transférer une partie des missions actuellement aux policiers aux fonctionnaires communaux va se concrétiser. Ces derniers verront leurs compétences s'élargir pour gérer 17 infractions et dresser des amendes comprises entre 25 et 250 euros.

Et si le respect de la loi y a gagné au quotidien, les caisses de l'Etat ont aussi pu tirer profit de cette augmentation des avertissements dressés. C'est ainsi qu'entre 2013 et 2019, les sommes récupérées auprès des résidents ou frontaliers verbalisés auront, elles aussi, gonflé. De l'ordre de 15% cette fois, passant de 3,2 millions d'euros de gains à 4,7 pour la dernière année compilée. Somme qui tient en majeure partie aux amendes dressées dans la capitale. A eux seuls, ces avertissements distribués à Luxembourg ont rapporté de l'ordre de 3 millions d'euros...

Mais l'Etat peut encore espérer quelques recettes de ces avertissements dressés sur les 102 communes du territoire. En effet, le ministre de la Sécurité intérieure reconnait que certains resquilleurs ne se sont toujours pas acquittés des sommes attendues. Ainsi, sur les quelque 656.000 avertissements taxés de 2019, près de 115.000 n'ont pas été régularisés (ce que même une contestation de l'amende ne justifie pas). Soit tout de même une amende sur cinq. Voilà qui mériterait un meilleur suivi, non? Il y a tout de même un million d'euros à récupérer...







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.